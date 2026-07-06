Paraná: obras sanitarias en calle Colón pasando Corrientes aumenta las dificultades para circular en la zona

Personal municipal realiza este lunes por la mañana tareas de excavación, localización, monitoreo y reparación de una cañería distribuidora en el tramo comprendido entre las calles Salta y San Juan.

No se prevé, inicialmente, la interrupción del abastecimiento de agua potable. Se interrumpirá el tránsito vehicular por Colón, en el tramo mencionado. Se solicita a los automovilistas circular con precaución.

Se estima que la labor podría extenderse hasta el mediodía. El propósito es optimizar el funcionamiento del sistema de abastecimiento del suministro en la zona.

Por otra parte, otra cuadrilla realizará trabajos similares en calle Pérez Colman, entre Sudamérica y Soler. En este caso, durante el avance de las intervenciones en la red distribuidora del servicio público, se reducirá la calzada de circulación, publicó Ahora.

Se solicita a los automovilistas transitar con precaución en las inmediaciones de ambas zonas.