Proyectan la instalación del “Paseo de la Soberanía Malvinas Argentinas” en el Parque Nuevo de Paraná

Durante la sesión de este viernes, las y los ediles de la capital entrerriana sancionaron por unanimidad una ordenanza, impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la cual se ratifica el contrato de comodato suscripto entre la Municipalidad de Paraná y el Centro de Veteranos de Guerra de las Islas del Atlántico Sur.

La norma aprobada se refiere a una fracción de terreno ubicada en calle Larramendi 1828, que forma parte del Parque Nuevo “Intendente Humberto Varisco”, y que será de uso exclusivo del Centro de Veteranos de Guerra de las Islas del Atlántico Sur de Paraná, con destino a la instalación del Paseo de la Soberanía Malvinas Argentinas, Cenotafio, Cementerio Darwin y del Museo Auditorio Malvinas Argentinas, junto a espacios e instalaciones vinculadas al homenaje permanente de los Héroes de Malvinas.

“La ratificación de este convenio le otorga al Centro de Veteranos de Guerra un espacio en el Parque Nuevo por 50 años, donde van a poder construir un Museo que tiene como objeto mantener viva la memoria de Malvinas”, explicó la edila Luisina Minni, luego de aprobado el proyecto.

En este sentido, añadió: “Este lugar, que está ubicado frente al Mastil de la Bandera en el Parque Nuevo, será principalmente para uso de las escuelas, pero también podrá ser visitado por turistas y por todas y todos los paranaenses”.

Entre otros proyectos, se aprobaron dos iniciativas remitidas por el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las cuales se autoriza desafectar del Dominio Público Municipal dos fracciones de terreno y disponer su cambio de destino conforme a la ordenanza 10.169, a través de la cual se creó el Banco de Tierras de la Municipalidad de Paraná.