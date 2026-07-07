Liga de concejales del PJ: "Las ordenanzas de promoción del empleo hoy brillan por su ausencia", dijo López

La Liga de Concejales del Partido Justicialista de Entre Ríos realizó un nuevo encuentro en Nogoyá bajo el lema "Municipios y Desarrollo: el desafío de generar inversión, producción y trabajo", donde representantes de distintas localidades debatieron herramientas legislativas para impulsar el empleo y el desarrollo económico local frente al contexto de recesión.

La concejala de Nogoyá, Guillermina López, explicó que el eje del encuentro fue comenzar a construir nuevas agendas legislativas desde los concejos deliberantes, especialmente en municipios de tamaño intermedio, donde la economía depende en gran medida del comercio y de pequeñas industrias.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, López sostuvo que el objetivo fue "pensar nuevas agendas para trabajar desde nuestro rol como concejales" y remarcó que el desafío pasa por generar herramientas que promuevan la inversión, la producción y el trabajo en las ciudades entrerrianas.

"Nos parecía importante poder poner en agenda esta temática que tanto nos preocupa, sobre todo en municipios como el nuestro, que dependemos pura y exclusivamente del comercio y de algunas industrias. Fue una temática muy enriquecedora", señaló.

El impacto de la crisis en Nogoyá

La edil aseguró que la situación económica ya tiene consecuencias concretas en Nogoyá y puso como ejemplo el reciente cierre de un supermercado que dejó a siete familias sin empleo.

"Hace una semana cerró un supermercado muy importante de la ciudad, dejando a siete familias desempleadas. Para una ciudad como la nuestra es realmente triste", afirmó.

López indicó que el escenario local refleja el contexto provincial, marcado por cierres de empresas y caída de la actividad económica.

"Vemos que cierran empresas, déjame nombrar Tres Arroyos y otras más, y en Nogoyá está pasando exactamente lo mismo. También el comercio local atraviesa una fuerte baja de ventas y una recesión que se siente en el día a día", expresó.

Según explicó, durante el encuentro se intercambiaron experiencias con concejales de ciudades como Paraná y Concepción del Uruguay para conocer políticas de promoción del empleo y de industrialización que puedan adaptarse a municipios más pequeños.

Proyectos para proteger el comercio local

La dirigente justicialista adelantó que el bloque trabaja en distintas iniciativas destinadas a fortalecer la actividad económica local.

Entre ellas mencionó un proyecto para suspender por un tiempo determinado nuevas habilitaciones de grandes superficies comerciales, otra iniciativa para delimitar zonas comerciales y una futura ordenanza de "compre local" junto a herramientas específicas de promoción del empleo.

"Hoy empiezan a ser un problema las grandes superficies, los grandes bazares y supermercados, porque le achican las ventas a los comercios de cercanía", explicó.

También sostuvo que el municipio carece de una política integral de promoción laboral.

"Las ordenanzas de promoción del empleo hoy brillan por su ausencia. La única normativa concreta es la de promoción industrial sancionada en 2015", indicó.

Críticas por la situación del parque industrial

López también cuestionó el escaso desarrollo del parque industrial de Nogoyá y atribuyó esa situación a la falta de continuidad de políticas públicas tras el cambio de gestión municipal.

Recordó que el parque fue creado en 2015 y que luego permaneció varios años sin avances administrativos.

"Cuando asumió la siguiente gestión se frenó el avance del parque industrial. Recién el año pasado se pudo normalizar la situación dominial", afirmó.

Según precisó, actualmente el predio, de más de 50 hectáreas, cuenta únicamente con tres empresas radicadas.

"Hoy nuestro parque industrial tiene solo tres empresas cuando debería tener muchas más funcionando", sostuvo.

Documento final

Respecto del trabajo de la Liga de Concejales, López explicó que los encuentros continuarán en distintos departamentos y que al finalizar el recorrido provincial se elaborará un documento con las principales conclusiones y propuestas surgidas de cada jornada.

El próximo encuentro de la Liga de Concejales del Partido Justicialista fue programado para el 8 de agosto en Federal, donde continuará el debate sobre nuevas políticas para el desarrollo de los municipios entrerrianos.