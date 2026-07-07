Más de 100 comercios y más de 2.800 alumnos ya forman parte de Unipase en Paraná

La Municipalidad de Paraná continúa impulsando la iniciativa que ofrece descuentos y promociones a estudiantes universitarios en comercios de la ciudad.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Santiago Halle, y el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, recorrieron el edificio de farmacia Cura Álvarez Plus de calles Montevideo e Italia, adherida al programa que ya cuenta con 103 comercios sumados y más de 2.800 estudiantes universitarios beneficiados.

"Estamos muy contentos de que Farmacia Cura Álvarez se integre a los ya más de 100 comercios adheridos a Unipase", señaló Halle. En ese marco, destacó que “esta idea, surgida de la Mesa Universitaria de Marca Paraná, tiene que ver con un esfuerzo que realizan los comercios para llevar un beneficio a los estudiantes, que les representa un alivio en su costo de vida a partir de la posibilidad de acceder a distintos tipos de descuentos y promociones".

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, precisó que el programa "continúa creciendo, se ha instalado en el tiempo y tiene un desarrollo que nos parece importante como forma de estar presente junto al comercio local. Es parte de la agenda de Estado facilitador que nos ha pedido la intendenta Rosario Romero".

Desde la administración de Farmacia Cura Álvarez, Analía Cappa, valoró la iniciativa municipal: "Desde un principio nos pareció una gran iniciativa de parte del municipio poder abarcar a los estudiantes universitarios y sumarnos para brindar descuentos y beneficios".

Mercedes Aguilar, de comunicación de la firma, remarcó el impacto que ya tiene el programa: "Es importante ir acercándonos a la comunidad y nos parece un aporte, en el sentido de ayudar también a los estudiantes de la ciudad con este beneficio, que ya ha tenido su repercusión".

Farmacia Cura Álvarez ofrece un descuento del 10% en perfumería y accesorios todos los días y con todos los medios de pago.

Cómo sumarse a Unipase

Los comercios interesados en adherirse al programa pueden realizar el trámite de forma digital. Los y las estudiantes universitarios que quieran acceder al beneficio deben tramitarlo a través de MiParaná, presentando DNI y certificado de alumno regular.