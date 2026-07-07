Pesar en Paraná por el fallecimiento de Fabián Haiek

Hondo pesar provocó en diferentes ámbitos de Paraná el fallecimiento de Fabián Haiek, exdueño de uno de los principales kioscos de diarios y revistas de Paraná y ligado a círculos sociales y deportivos de la ciudad capital.

Haiek tenía 64 años, era padre de tres hijos (Julián, Agustina y Valentín) y padecía una dura enfermedad, con la que venía luchando en los últimos tiempos. Falleció en horas de la mañana en una clínica de la capital entrerriana, donde había sido internado en la madrugada.

Había vendido su conocido y concurrido kiosco "Parada Rivadavia", ubicado en Alameda de la Federación y Buenos Aires, poco después del 2010 (lo tenía desde 1995) y se dedicó de lleno a la fotografía. En 2023, Haiek participó de la fotografía de la película "Emboscada", que se filmó en la región.

El conocido “Turco” había quedado muy golpeado en lo anímico por el crimen de uno de sus canillitas, Claudio Latrónico, en la madrugada del 13 de mayo de 2003, en un barrio de Paraná, después de ser abordado por delincuentes que intentaron robarle la moto, le dispararon por la espalda y huyeron. Latrónico era un canillita que estaba con Haiek desde el primer momento en que el “Turco” se hizo cargo y era alguien de su absoluta confianza.

Sus restos fueron cremados en el cementerio Solar del Río este mismo martes.