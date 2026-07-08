Dirigentes del PJ apuntan contra la gestión Azcué: “Cuando se despide y se precariza, pierde toda Concordia”

En un comunicado, dirigentes de distintas agrupaciones del PJ concordiense cuestionaron el despido de trabajadores del municipio.

Dirigentes del Partido Justicialista (PJ) de Concordia hicieron público su posicionamiento contrario a las medidas que lleva adelante el intendente Francisco Azcué (JxER) y expresaron su “preocupación y rechazo ante los despidos de trabajadoras y trabajadores municipales”.

En un comunicado enviado a ANÁLISIS, los dirigentes plantean que “detrás de cada desvinculación hay una familia que pierde ingresos, obligaciones que se vuelven más difíciles de cumplir y comercios de barrio que venden menos. Cada salario que deja de circular debilita el consumo y resiente la economía local”.

Advierten que “la consecuencia no es sólo laboral. Cada puesto eliminado en distintas áreas de la administración local afecta la vida cotidiana de la ciudad: se pierden equipos con experiencia, se reduce la capacidad de respuesta y empeora la atención que recibe la comunidad”.

En ese marco, definen que “no hay eficiencia cuando el ajuste recae sobre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano del Municipio. Tampoco hay modernización cuando se reemplazan contratos por monotributos, se reducen ingresos y se debilitan derechos laborales. Por cada contrato con aportes, ingresan nuevos monotributistas, con una reducción de más del 50% del que cobraba aquel trabajador que fue en su momento regularizado”. Y critican que desde la gestión Azcué “desconocen el ingreso por concurso público, pero hablan de transparencia y dignificación del empleado público”.

“Y no hay austeridad cuando el esfuerzo se exige hacia abajo, mientras se amplía la estructura política, se crean nuevos cargos y se sostienen remuneraciones que contrastan con el ajuste impuesto a quienes trabajan todos los días. Entes que pagan sueldos millonarios a funcionarios que nada hacen, porque la ineficiencia también paraliza la gestión”, critican.

En contraposición, los dirigentes del peronismo aseguran que “en Concordia ya se demostró que es posible administrar el empleo municipal de otra manera: con responsabilidad, previsibilidad y con los trabajadores adentro”.

“Durante las gestiones peronistas anteriores se contuvieron las incorporaciones mediante el congelamiento de la planta, se pusieron en marcha concursos públicos y abiertos para el ingreso a la administración, se promovieron procesos graduales de regularización laboral, se fortalecieron la capacitación y la profesionalización, y se defendió el poder adquisitivo de los salarios municipales. Y no en épocas de bonanza económica y social, ya que en el 2015 con una inundación histórica y una administración macrista, se congeló el ingreso de agentes y se nombró como funcionarios a personas con experiencia dentro de la administración pública, profesionales e idóneos, para no profundizar la crisis de ese momento. La inundación de la que hablamos fue una verdadera emergencia, real y no ficticia”, describen.

“Ese criterio combinó cuidado de los recursos, reconocimiento de la experiencia de quienes ya cumplían funciones y una mayor calidad del empleo público”, ahondan.

Sin embargo, cuestionan que “hoy vemos gastos innecesarios como el dinero que se lleva la empresa foránea VITSA hoy bajo sospecha y comprometida judicialmente junto al intendente, concejales y funcionarios actuales”.

En este sentido, afirman que “Concordia necesita una gestión que cuide las cuentas públicas sin deteriorar el empleo, fortalezca los servicios y respete a quienes los sostienen. Una gestión que ordene sin expulsar y mejore sin degradar las condiciones de trabajo”.

“Cuando se despide y se precariza, pierde toda Concordia”, advierten.

El comunicado lleva las firmas de: Javier Orduna (PAR); Carolina Amiano (concejal PJ), Ángel Giano (Concordia lo Siente); Eliseo Blanco, Martín Santana, Mario Garramone (Agrupación Peronismo Social); Diputado Provincial Enrique Tomas Cresto; Claudia Villalba (concejal Agrupación Justa Libre y Soberana); Armando Gay; Diputado Nacional Gustavo Bordet; Profesor Jorge Ferrera; Licenciada Florencia Scattone (Mesa Profesional Peronismo Social); Lidia Bentos; Marcelo Cresto (Agrupación Dorrego); Ariel Romero (Militantes Unidos); Aldo Álvarez.