9 de Julio: la intendenta de Tabossi Elsa Miraglio criticó la falta de acompañamiento del gobierno provincial

La intendenta de Tabossi, Elsa Analía Miraglio, criticó la ausencia del gobierno provincial al celebrar el Día de la Independencia.

En la celebración del 9 de Julio y el inicio del Festival de Destrezas Criollas “Santa Teresita”, la intendenta de Tabossi, Elsa Analía Miraglio destacó la importancia de celebrar nuestras raíces y tradiciones. Criticó la falta de acompañamiento del gobierno provincial y aclaró: “En Tabossi elegimos seguir adelante”.

La jefa comunal expresó además que tiene un enorme cariño “a esta Agrupación y a este festival, porque fui, soy y seré parte de esta gran familia. Aquí viví momentos muy lindos, compartí el trabajo desinteresado de tantas personas y aprendí el valor del compromiso con nuestras tradiciones”.

Además, expresó que hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la Declaración de nuestra Independencia. “Aquel 9 de julio de 1816, un grupo de hombres y mujeres soñó con una Nación libre y tuvo el coraje de convertir ese sueño en realidad. Ese legado sigue vigente y nos invita a reflexionar sobre qué significa ser independientes en nuestros días”, publicó el portal de Micrófono Digital.

“Para quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, la independencia también se expresa en la decisión de no bajar los brazos cuando las dificultades aparecen. Sabemos que muchas veces el acompañamiento de otros niveles del Estado no llega con la rapidez o la magnitud que nuestras comunidades necesitan”, criticó.

“Con mucho pesar debo decir que, estos meses, nos ha resultado muy difícil gestionar la realidad social sin el acompañamiento del gobierno provincial. Pero en Tabossi elegimos seguir adelante”, señaló el portal de Micrófono Digital.

“Con una administración responsable y gracias al esfuerzo de cada contribuyente, afrontamos con recursos propios muchas de las necesidades más urgentes de nuestros vecinos. Lo hacemos con la convicción de que gobernar es estar cerca de la gente, escuchar, acompañar y brindar respuestas, aun en tiempos complejos”, destacó.

“Quiero agradecer a los trabajadores municipales, a las instituciones, a las familias, a los productores, a los emprendedores y a cada vecino que, con su trabajo cotidiano, contribuye a construir un Tabossi mejor”, expresó la intendenta Miraglio, publicó el portal de Micrófono Digital.

“Este pueblo crece porque hay una comunidad que no se resigna y que todos los días apuesta al esfuerzo, al compromiso y a la solidaridad. Que este Día de la Independencia nos encuentre unidos, orgullosos de nuestra historia y comprometidos con el futuro. Sigamos defendiendo los valores del trabajo, la solidaridad y el esfuerzo compartido, porque son esos valores los que hacen grande a nuestro pueblo y a nuestra Patria”, convocó.