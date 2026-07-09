Concordia: hubo una protesta en las puertas del Teatro Odeón por los contratos municipales caídos

Contratados municipales de Concordia fue fueron dados de baja el último día de junio y protestaron este miércoles por la noche en las puertas del Teatro Odeón, en momentos en que comenzaba la velada de gala organizada por el municipio para recibir el 9 de Julio. En el acto estaba el intendente Francisco Azcué y otras altas autoridades municipales provinciales.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Concordia expresó a través de un comunicado que “acompañó la multitudinaria protesta pacífica de las trabajadoras y los trabajadores municipales que, tras haber sido arbitrariamente desvinculados de sus puestos de trabajo, se manifestaron para hacer visible un reclamo tan legítimo como urgente: la defensa del derecho al trabajo y de la dignidad de sus familias”.

Según la información que difundió El Entre Ríos, el gremio de empleados públicos informó que “como resultado de la movilización y del firme reclamo de las y los trabajadores, el Secretario de Coordinación de Gabinete y Hacienda, Pablo Ferreira, se comunicó telefónicamente con nuestro Secretario General, Pedro Pérez, oportunidad en la que se acordó fijar una reunión entre las partes para esta misma semana con el objetivo de abordar la situación de las trabajadoras y los trabajadores desvinculados. En virtud de este compromiso asumido por el Ejecutivo Municipal, la protesta pacífica concluyó con una asamblea informativa, en la que se puso en conocimiento de los presentes el avance alcanzado y se ratificó el estado de alerta hasta la concreción de la reunión y la obtención de respuestas concretas”.