Concordia recibió el 9 de Julio con la función "Tango y Folclore: Sonidos de la Independencia"

Con la presencia del intendente Francisco Azcué, se realizó la Función Cultural de Honor, en conmemoración del 210° Aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, una propuesta artística que puso en escena la historia, identidad y el legado cultural que nos une como pueblo.

Bajo el nombre “Tango y Folclore: Sonidos de la Independencia”, el evento realizó un recorrido emotivo por las expresiones artísticas que acompañaron la construcción de la identidad argentina.

Previo a la Función de Honor, la Peatonal de nuestra ciudad se transformó en un escenario a cielo abierto con la “Tertulia de la Independencia”, una recreación artística que invitaba al público a sumergirse en el clima de época a través de la música, la danza y las costumbres que marcaron los primeros años de nuestra Nación, con las actuaciones del Ballet Municipal de Folklore “Renovando Sueños” y el Ballet “Aromas Gauchas”.

La Función Cultural de Honor contó con la participación de destacados artistas de nuestra ciudad, entre ellos Franco Pezzelatto y Daniel Esteche, quienes tuvieron a su cargo la apertura musical de la gala; el Ballet Folklórico “Sembrando Futuro”, junto al Ballet Municipal de Tango “La Flor del Tango”, con una puesta que fusiona dos de las expresiones más representativas de nuestra identidad cultural; Diego Detona y Lucas Iriarte; el Ballet de Folklore “Alas de Mi Patria”; Mateo Tano y Marcos Trzuskot; y el Ballet Municipal de Folklore “Renovando Sueños”, quienes fieron vida a un espectáculo pensado para emocionar y homenajear a la patria desde el arte. El cierre estuvo a cargo de la Banda de Música del Regimiento de Caballería Tanques 6 “Blandengues”, quienes entonaron el Himno Nacional Argentino.

Acompañaron al Presidente Municipal, el ministro de Hacienda y Finanzas de Entre Ríos Fabián Boleas, la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza, integrantes del Gabinete, concejales, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de organizaciones sociales e instituciones intermedias y público en general.