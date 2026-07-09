Fervor cívico: cientos de vecinos participaron de la celebración por el Día de la Independencia en Paraná

Los vecinos participaron con fervor cívico la celebración por el Día de la Independencia que convocó la Municipalidad de Paraná.

La intendenta Rosario Romero, encabezó este jueves las actividades oficiales por el Día de la Independencia. La jornada incluyó el izamiento del Pabellón Nacional, el solemne tedeum y el tradicional desfile cívico-militar sobre calle Juan Báez.

Durante el acto, Romero invitó a reflexionar sobre el significado de la Independencia y los desafíos que aún enfrenta el país. En ese sentido, sostuvo que la Argentina debe consolidar un desarrollo con una mirada federal, que contemple a todas las regiones por igual y proteja valores fundamentales como la educación pública, la salud pública y los recursos naturales. “Hoy nos falta un país más federal, más parejo, pensando no solamente en el desarrollo de ciertas zonas sino de su totalidad. Argentina tiene valores importantes que tiene que cuidar”, expresó.

El viceintendente David Cáceres destacó que la Declaración de la Independencia significó “la decisión de un pueblo de ser dueño de su propio destino” y consideró que esos valores siguen plenamente vigentes. En ese sentido, afirmó que “hoy hay otros métodos de dominación” y remarcó la importancia de “fortalecer lo nuestro, la industria nacional y la argentinidad para seguir construyendo una Nación soberana”, publicó el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

Las actividades comenzaron con el izamiento del Pabellón Nacional en el Mástil de las Tradiciones, en Plaza 1º de Mayo, con la participación de autoridades municipales, representantes del Superior Tribunal de Justicia, veteranos de Malvinas e integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. La Banda de Música de la Fuerza Aérea Argentina interpretó el Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos.

Posteriormente se celebró el solemne tedeum en la parroquia Santa Lucía y, finalmente, se realizó el tradicional desfile cívico-militar sobre calle Juan Báez, entre Moisés Lebensohn y General Espejo, con la participación de instituciones educativas, clubes, organizaciones civiles, veteranos de Malvinas y representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, destacó el portal oficial de la Municipalidad de Paraná.

Al finalizar la jornada, Romero agradeció la participación de las instituciones, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, de los veteranos de Malvinas, de los bomberos voluntarios y de los vecinos. Además, destacó especialmente el pedido de la comisión vecinal para que el acto se realizara en el barrio Santa Lucía, donde hacía varios años no se desarrollaba esta celebración.

Del desfile participaron las escuelas Secundaria Nº 14 Paracao, Nº 18 Evaristo Carriego, Nº 198 Maestro Entrerriano, Nº 187 El Madero, las instituciones educativas El Buen Pastor, Santa Lucía, El Madero y San Carlo Acutis; los clubes Atlético Paracao, Atlético Echagüe, Atlético Neuquén y Capibá; además de Bomberos Voluntarios, Veteranos de Guerra de Malvinas, Sanmartinianos, Cascos Azules, Exploradores Argentinos de Don Bosco, Scout Argentina, comisiones vecinales y representantes de la Fuerza Aérea Argentina, Ejército Argentino, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Entre Ríos y Servicio Penitenciario.

Los vecinos acompañaron la celebración

Cientos de vecinos participaron de la jornada patria y acompañaron el desfile cívico-militar sobre calle Juan Báez.

Darío Gabiud, vecino de la zona, destacó la realización del acto en el barrio y afirmó: “Es importante para todos los vecinos que esta celebración se haya realizado acá. Es un ejemplo de unidad y de esperanza en un momento en el que el país necesita encontrarse”.

Por su parte, Belén Montes de Oca, turista proveniente de Río Negro, valoró la convocatoria y sostuvo: “Es lindo conmemorar estas fechas patrias con un acto de este estilo; es algo que tenemos que valorar”.