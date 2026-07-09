Paraná celebra el Día de la Independencia en sus ferias con gastronomía y música en vivo

La Feria de Invierno se desarrolla desde el viernes pasado y se extenderá hasta el lunes 20 inclusive, incluye venta de locro, empanadas y espectáculos en vivo en distintos puntos de la ciudad.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, informó que “habrá cuatro opciones este jueves para disfrutar, para invitar a los paranaenses, excursionistas y turistas: dos en la Costanera, en el Mercado Sud y en la Feria de Salta y Nogoyá”.

Las actividades por el 9 de Julio se desarrollarán en los dos patios gastronómicos de la Feria de Invierno, ubicados en la zona del Monumento al Policía y en Plaza de las Colectividades, sobre la Costanera; en el Mercado Sud, con venta de empanadas y actividad comercial a cargo de estudiantes de la Escuela Técnica N.º 2; y en la Feria de Salta y Nogoyá, con venta de locro y eventos culturales en el bar del predio.

En ese sentido, explicó “que la jornada del 9 de Julio será uno de los momentos destacados de la propuesta de vacaciones de invierno impulsada por la Municipalidad, dentro de la agenda público-privada que propone la gestión de Rosario Romero”. Al respecto, detalló que el día 9 de Julio “vamos a tener música en vivo y una oferta gastronómica representativa, donde el locro tiene un lugar destacado”.

Pablo Salomone, del puesto Norma y Pablo Gastronomía, valoró el acompañamiento del municipio a los emprendedores gastronómicos: “Nos dan la posibilidad de trabajar y que nos conozcan, eso es lindo”.