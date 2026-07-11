Concejales de Feliciano cuestionaron a la senadora Domínguez por apoyar la reforma previsional

Los concejales de Feliciano cuestionaron las declaraciones de la senadora Gladis Domínguez y advirtieron que la reforma previsional impulsada por el oficialismo “tendrá un impacto negativo sobre los municipios entrerrianos”.

La legisladora “minimiza las consecuencias de la iniciativa para las arcas locales”, afirmo Víctor Miño Villalba, concejal de Más para Entre Ríos, quien remarcó que “las medidas terminan afectando directamente a los vecinos, es decir, el castigo no es a un intendente, no es a una gestión, es a la gente”.

Al respecto, comparó la reforma con otras decisiones que golpearon a los gobiernos locales en los últimos tiempos: “Esta modificación se sumará a la baja en la coparticipación, los recortes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la quita del subsidio al transporte, a los ajustes en desarrollo social, a salud pública, educación, etc., que implica un mayor esfuerzo de los municipios, lo que se suma a la ausencia de políticas orientadas al desarrollo municipal”.

En Feliciano “tenemos un Municipio que trabaja en soledad, asumiendo responsabilidades del gobierno provincial en materia de Salud a través de medicamentos, subsidios o traslados de vecinos a otras localidades; y no hay obras provinciales ejecutándose, es decir, todo lo que se está realizando es pura y exclusivamente con fondos municipales”, indicó en un comunicado de prensa.

Por otro lado, indicó que “también días atrás la senadora, que más que opositora se comporta como oficialista desde el primer día, celebraba el anuncio de fondos para obras de red cloacal y de agua potable en el barrio ‘El Cardal’ por parte del gobierno provincial, lo que le faltó aclarar, es que los fondos son por un crédito que toma el municipio y que la provincia solo actúa de garante, es decir, es plata de los felicianenses para obras de los felicianenses”.

Sobre los números del proyecto, el concejal precisó que “el aporte previsional se establece en un tres por ciento, mientras que para los organismos superavitarios la cifra se ubica en un uno y medio por ciento”, señaló en un comunicado de prensa.

Además, apuntó a la necesidad de discutir alternativas de fondo para la provincia: “No importa si acá estamos hablando de la Caja de Jubilaciones de los empleados públicos, el gobierno de Rogelio Frigerio y los legisladores deberían estar pensando en cómo producir empleo formal para los jóvenes, mejorar rutas y caminos rurales en el norte entrerriano, mejorar la infraestructura educativa y de salud en zonas alejadas de las grandes localidades para sacar adelante la provincia”.

Por su parte, desde la Liga de Concejales Justicialista señalaron que apoyan la posición de los ediles de Feliciano.