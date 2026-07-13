El municipio de Feliciano aprovecha el receso invernal para reacondicionar escuelas

El municipio ejecuta tareas de mantenimiento y pintura en establecimientos educativos de la ciudad. El intendente Damián Arévalo destacó el valor del trabajo interinstitucional y ratificó el compromiso local con las condiciones edilicias para el regreso a clases de los estudiantes.

Con el objetivo de garantizar espacios óptimos para el aprendizaje, el Municipio de San José de Feliciano puso en marcha un plan de intervención en los edificios escolares aprovechando el receso de las vacaciones de invierno. Las tareas, centradas en el mantenimiento general y la pintura, buscan colaborar para que los estudiantes locales retomen el ciclo lectivo en aulas renovadas .Actualmente, los equipos municipales concentran sus esfuerzos en la Escuela N° 43 "Presbítero Gabriel Villón", donde se ejecutan trabajos integrales de pintura y refacciones en distintos sectores de la institución.El intendente Damián Arévalo, enmarcó esta decisión política como una inversión para la comunidad. "Desde el inicio de la gestión mantenemo nuestro compromiso con la educación de nuestra ciudad. Entendemos que el crecimiento de Feliciano se construye con escuelas en condiciones óptimas para nuestros gurises", afirmó el jefe comunal.

Uno de los ejes centrales de esta iniciativa es la cooperación directa entre el gobierno local , la provincia y la comunidad educativa. Las obras se coordinan de manera estrecha con las autoridades de cada establecimiento, combinando el esfuerzo de los equipos directivos con la mano de obra y el presupuesto municipal.Al respecto, Arévalo enfatizó la importancia de romper el aislamiento institucional para lograr resultados concretos: "Planteamos esto como un aporte directo a la comunidad y un ejemplo de trabajo interinstitucional. Trabajamos siempre con todas las instituciones porque la educación es la herramienta de desarrollo más potente que tenemos. Ponemos el esfuerzo municipal para que, al regresar a las aulas, los chicos encuentren un espacio renovado, lindo y cuidado".Estas intervenciones en el receso invernal forman parte de una agenda continua. "Trabajar por la educación no es una acción aislada, es un compromiso de todos los días del año. Las escuelas en condiciones son un derecho de nuestros jóvenes y una base obligatoria para Feliciano , el bienestar de todos tambien nos compete",cerró.