La viceintendenta de Chajarí participa de un programa de formación en ciberseguridad en España

La viceintendenta de Chajarí, Fabiola Fochesatto Brunini, participa desde el 13 al 17 de julio, del Cybersecurity Summer BootCamp que se desarrolla en España. Asistió invitada por el gobierno español, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Universidad de León.

Este programa de formación está orientado al abordaje de desafíos vinculados a la gobernanza digital, la ciberseguridad, la protección de datos personales y el impacto de las tecnologías en la vida cotidiana de los ciudadanos. Se trata de herramientas indispensables para fortalecer las instituciones democráticas y brindar mejores respuestas a las demandas de una sociedad en permanente transformación.

La actividad se lleva a cabo en León, España, del 13 al 23 de julio, aunque Fochesatto Brunini participará solamente en la primera semana de actividades.

“Es una oportunidad que se nos presentó luego de haber participado como becada, del 1 al 5 de junio, de un Programa Formativo sobre Valores e Instituciones Democráticas para líderes de América Latina, en Madrid, España, organizado por la Fundación Carolina y el Banco para el Desarrollo de América Latina (CAF)”, explicó la Vicepresidente Municipal, luego de haber superado satisfactoriamente tres fases de formación y evaluación del mencionado programa.

En este caso su participación en el evento fue posible gracias al acceso de una beca parcial, de Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP) vinculada al Gobierno Español, debiendo atender las demás erogaciones con sus propios recursos.

La participación en este evento internacional, de la misma manera que en la oportunidad anterior, fue informada por la Vicepresidente Municipal al Concejo Deliberante que preside. En ambas ocasiones Fochesatto Brunini presentó un pedido para que se autorice su ausencia sin goce de haberes, por vía de excepción a lo establece la Ordenanza HCD Nº 473.

“Estoy convencida que en el contexto que atraviesa nuestro país se fortalece cuando quienes ejercemos responsabilidades públicas, entendemos que ninguno de nuestros actos es estrictamente privado. Informar con claridad cómo desarrollamos nuestra función, de qué manera se financian las actividades en las que participamos y rendir cuentas de nuestras decisiones no debería ser una excepción sino una práctica permanente en el ejercicio de la función pública”, expresó la viceintendenta en la nota ingresada al Concejo el 6 de julio pasado.