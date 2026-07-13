Mauricio Davico viajó a Israel junto a otros dos intendentes del país: fueron a Muni World de Tel Aviv

El lunes 23 de octubre de 2023, luego de ganar las elecciones que lo convirtieron en intendente de Gualeguaychú, Maurico “Palito” Davico se recostó, por fin, a revisar los mensajes de felicitaciones. Un diluvio de halagos. Interesados o genuinos, como suelen dividirse los halagos.

Entre esos mensajes, especialmente uno le llamó la atención. Lo firmaba Eyal Sela, Embajador de Israel en Argentina. Lo había conocido en un acto cuando Javier Milei era candidato. Igualmente, “Palito” pensó en una broma, pero un amigo le confirmó que el número correspondía al alto diplomático.

Ahora, a dos años de aquella primavera, un hecho confirma que nada ha sido casualidad: en medio de un extraño e inquietante escenario internacional, Israel ha puesto sus ojos en Gualeguaychú. Son países que leen el diario del lunes, pero, más que eso, escriben el diario con dos décadas de anticipación.

En la última semana de junio, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico, fue invitado entre 20 intendentes de Latinoamérica y España a la Muni World realizada en Tel Aviv, ciudad que no es la capital (es Jerusalén), pero sí es el faro económico y cultural.

De Argentina, además de Davico, asistieron Marcelo Matzkin (Juntos por el Cambio, Zárate) y la mediática intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossanna Chahla, del Justicialismo. La invitación de la Cancillería de Israel, fue con todos los gastos pagos.

Cuando llegaba, Davico se cruzó con su amigo Martín Menen, primer presidente de la Cámara de Diputados de la Argentina en visitar Israel. En el marco de la alianza estratégica Israel-Milei, se especuló mucho sobre la presencia de Menem en el Parlamento de Israel (Knesset), donde fue recibido por su par Amir Ohana. Entre tantos rumores, se habló de que Martín podría ser el hombre de recambio que hasta ahora el mileísmo no tiene.

Desembarco con antecedentes

El marco tiene, ciertamente, múltiples aristas: la actual conflictividad de Israel, las relaciones carnales de los Milei y el mileísmo de Davico, los planes israelíes para Latinoamérica, y la elección de Gualeguaychú particularmente. Nada parece ser aislado o anecdótico.

En realidad, y más allá de la cercanía Milei-Israel, hay una línea que comenzó a trazarse en forma independiente de los cambios políticos. En enero 2020, el entonces presidente Alberto Fernández fue a Jerusalén. En abril de 2022, el entonces ministro del Interior Wado De Pedro viajó junto a gobernadores peronistas, entre ellos el entrerriano Gustavo Bordet, para hablar de “recursos hídricos” con la empresa del Estado israelí, Mekorot, y luego se reunió con las empresas que explotan el litio.

A fines de 2024, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibió al embajador en Argentina, Eyal Sela. Hablaron sobre inversiones, exportaciones, y una agenda de colaboración y asistencia técnica en transferencia de tecnología, especialmente relacionada con la producción y la seguridad.

En la Argentina, el proyecto de la estatal israelí Mekorot en Argentina consiste en el diseño de "Planes Maestros", lo que incluye evaluaciones del suelo y subsuelo para identificar, mapear y gestionar fuentes de agua dulce y subterránea y controlar el uso del recurso, como pérdidas en redes, y también la reestructuración de tarifas y las tecnologías de medición.

La agenda de trabajo

De lo que se ha informado, estos son algunos de los temas tratados en Israel.

Sistemas de alerta temprana (inundaciones)

Inteligencia artificial

Nodos de capturas de datos

La mejor tecnología para Catastro

–¿Agua? –se le preguntó a Davico.

–Vimos allá, sí, los temas de mediciones y optimización del servicio– respondió el intendente de Gualeguaychú.

Tecnología de vanguardia

“Conocimos empresas de tecnología de vanguardia como la israelí, de sistemas de alerta temprana, inteligencia artificial y todo lo que está relacionado al catastro. De Gualeguaychú al mundo. Estamos todos los días capacitándonos y poniendo a Gualeguaychú en el plano internacional", expresó el intendente.

“Conocimos nuevas tecnologías aplicadas a la gestión de los gobiernos locales. Participamos de conferencias, encuentros con desarrolladores tecnológicos y mantuvimos una reunión con Gideon Sa'ar, Ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Muni World 2026 es una ventana al mundo para mostrar el potencial de Gualeguaychú, generar vínculos y seguir buscando herramientas, conocimientos e inversiones que impulsen su desarrollo”, explicó.

Los otros intendentes

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, informó que viajó por los siguientes temas:

Herramientas tecnológicas aplicables a áreas clave como el control del servicio de agua potable y la seguridad ciudadana.

El Jefe de Gobierno destacó un sistema de luminarias integrado a cámaras de máxima resolución que se comunican con la Gestión del Tránsito y detectan la posibilidad de colocar semáforos en intermitente amarillo, mientras no perciben movimiento, al tiempo que cuando vuelven a percibirlo, producen su automática reactivación.

“Muchas herramientas de Educación para acompañar al docente, a través del uso tecnológico”, sin prescindir de su intervención y para llegar a más alumnos.

En el caso de San Miguel de Tucumán, los temas que se mencionan son los siguientes:

Gestión Hídrica: El Gobierno de Tucumán ha sostenido misiones y firmado acuerdos para incorporar conocimientos y asesoramiento de Mekorot y su tecnología para optimizar el uso y cuidado de los recursos hídricos en la provincia.

Convenio Hadassah: El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) firmó un convenio de cooperación con la Red de Salud Hadassah de Israel.

¿Cómo siguen las relaciones?

A su regreso de Israel, Davico tomó una decisión. Le dijo a la encargada de Inversiones y Desarrollo Local, Soledad Silva, que se encargue específicamente de llevar adelante la coordinación del desembarco israelí.

Davico confía que la profesional podrá avanzar en cuestiones específicas, que incluirán la instrumentación de experiencias en gestión y preparación de la formación de capacitadores para la gestión municipal, entre otros temas de la agenda.

Quizás deba enmarcarse todo, además, en la aprobación del Concejo Deliberante de la adhesión del municipio a la Ley Provincial Nº 11.162 (Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones - RINI) y la creación del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones en el Municipio de Gualeguaychú (RINIG) con el fin de atraer y acompañar proyectos industriales, comerciales, turísticos, tecnológicos y logísticos dentro del ejido local.

Cierto es que Israel, donde no falta inteligencia ni planificación, ha posado sus ojos en Gualeguaychú. Ojalá que todo sea, como cantan Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros, claro como el agua clara.

(Fuente: Fabián Magnotta para Máxima Online)