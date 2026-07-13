Un abrigo puede cambiar un invierno: MiradorTEC impulsa una campaña solidaria para quienes más lo necesitan

La iniciativa se desarrollará del 16 al 18 de julio. Se recibirán “abrigos de invierno limpios y en buen estado, listos para ser utilizados”, además de “cuadrados tejidos de 20 × 20 centímetros” y “lanas nuevas o en buen estado”.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el invierno vuelve a poner en evidencia una realidad que muchas veces pasa desapercibida: hay personas que enfrentan el frío sin la ropa adecuada ni los recursos necesarios para protegerse. Frente a este escenario, cada gesto de solidaridad adquiere un valor inmenso.

Con el propósito de brindar abrigo y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, MiradorTEC pone en marcha el “Operativo Invierno”, una campaña comunitaria que invita a vecinos, instituciones y organizaciones a sumarse con donaciones que puedan marcar una diferencia concreta en la vida de muchas personas.

La iniciativa se desarrollará del 16 al 18 de julio, período durante el cual se recibirán “abrigos de invierno limpios y en buen estado, listos para ser utilizados”, además de “cuadrados tejidos de 20 × 20 centímetros” y “lanas nuevas o en buen estado”, materiales que serán destinados a la confección de mantas y otras prendas de abrigo.

Las donaciones podrán acercarse a MiradorTEC, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 889 de Paraná, en el horario de 8 a 18.

Pensando en quienes desean colaborar, pero no pueden trasladarse, la organización también ofrece un servicio de retiro de donaciones a domicilio. Para solicitarlo, solo es necesario completar el siguiente formulario:

https://ee.kobotoolbox.org/x/VBjVDwEs

Más allá del valor material de cada aporte, esta campaña busca fortalecer el compromiso colectivo y recordar que el cuidado del prójimo comienza con acciones simples. Un abrigo que ya no se utiliza, unos ovillos de lana guardados o un cuadrado tejido con dedicación pueden convertirse en una fuente de alivio para alguien que enfrenta el invierno en condiciones adversas.

Las campañas solidarias no solo ayudan a cubrir necesidades urgentes; también construyen comunidad, promueven la empatía y fortalecen los lazos que permiten afrontar las dificultades de manera conjunta.

Porque cuando una sociedad decide cuidar de quienes más lo necesitan, el frío pierde fuerza y la solidaridad se convierte en el mejor refugio. En este “Operativo Invierno”, cada donación cuenta, cada gesto importa y cada persona puede ser parte de una red que abriga mucho más que el cuerpo: también ofrece esperanza.

También se puede acceder a través de www.360entrerios.news