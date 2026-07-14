Con fondos municipales, avanzan obras de mejora vial en cinco puntos de Colón

El intendente de Colón, José Luis Walser, encabezó una recorrida de supervisión por las distintas obras de infraestructura urbana que se llevan adelante en la localidad. Entre las principales intervenciones, se destaca la importante extensión de la red de cordón cuneta y badenes, la cual se ejecuta actualmente a través de cinco frentes de trabajo simultáneos.

Las cuadrillas se encuentran desplegadas con un intenso ritmo de actividad en los barrios Medalla Milagrosa, Hipólito Irigoyen, Santos Justo y Pastor, Tiro Sur y Barrio Norte. Estas obras resultan clave tanto para resolver problemas pluviales históricos y optimizar el escurrimiento del agua, como para consolidar de forma definitiva la calzada y mejorar el tránsito diario de los vecinos.

Al respecto, el intendente Walser señaló el impacto estratégico de las tareas: “Esta obra es muy importante tanto para resolver cuestiones pluviales como para consolidar y mejorar la calle. Pero, además, como en Gaillard o Peyret, nos permite luego poder avanzar con el adoquinado y el asfaltado que se hará en esos sectores”.

Un aspecto fundamental de este plan de infraestructura es su modelo de financiamiento. Desde el Ejecutivo local se subrayó que la totalidad de los trabajos que se están ejecutando se realizan con fondos propios del presupuesto municipal, logrados a partir de una administración eficiente de los recursos.

“Todas las obras que llevamos a cabo son financiadas con fondos del presupuesto municipal, gracias al aporte de todos los colonenses”, enfatizó el mandatario local, devolviendo el esfuerzo de los contribuyentes en mejoras tangibles para la comunidad bajo la premisa de que “la transformación de Colón no se detiene”.