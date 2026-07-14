Continúa la reposición de Tarjetas de Riesgo Social vencidas para beneficiarios de Paraná

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Políticas Alimentarias, informa que las personas titulares de Tarjetas de Riesgo Social con domicilio en Paraná que aún posean su plástico vencido podrán realizar el trámite de reposición en la sede de la Dirección.

La atención se brindará de lunes a viernes, de 8 a 12, en las oficinas ubicadas en Salta 563 de la ciudad capital, en el marco del proceso de actualización del sistema de terminales de pago que requiere el reemplazo de los plásticos vencidos. La iniciativa se desarrolla en articulación con Sidecreer y tiene como objetivo garantizar que todas las personas beneficiarias de Paraná puedan completar el recambio de su Tarjeta de Riesgo Social.

Para realizar el trámite, será necesario presentarse con la siguiente documentación:

-Tarjeta de Riesgo Social vencida.

-Documento Nacional de Identidad (DNI).

-Fotocopia del DNI.

Desde la Dirección de Políticas Alimentarias se recuerda que esta instancia está destinada exclusivamente a titulares de Tarjetas de Riesgo Social con domicilio en la ciudad de Paraná que aún no hayan realizado el reemplazo de su plástico vencido.