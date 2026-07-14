La Semana del Patrimonio abrió una nueva edición con recorridos y actividades en distintos puntos de Paraná

La Semana del Patrimonio fue inaugurada este lunes en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante (HCD), en el marco de la conmemoración de los 200 años de la declaración de Paraná como ciudad.

La segunda edición de la propuesta impulsada por la Municipalidad de Paraná se inauguró con nuevos recorridos y actividades para conocer el patrimonio histórico y contemporáneo de la ciudad. Además, se presentaron trabajos de georreferenciación y restauración patrimonial. La agenda se extenderá hasta el sábado 18.

La apertura se realizó este lunes en el Salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante (HCD), en el marco de la conmemoración de los 200 años de la declaración de Paraná como ciudad. La programación incluye recorridos mediados, charlas, talleres, ferias y exposiciones en distintos espacios de la ciudad, con el objetivo de acercar a vecinos y visitantes a su patrimonio cultural e histórico.

La intendenta Rosario Romero se refirió a la programación de la semana y sostuvo que “el relato de la ciudad es muy rico para que los paranaenses, las paranaenses y las nuevas generaciones conozcan la historia de Paraná. Entre tantos hechos que marcaron nuestra identidad, destacamos que aquí funcionó la primera capital de la Confederación Argentina. Mucha gente cree que fue Buenos Aires, pero fue en Paraná donde se sancionaron las primeras leyes”, recordó.

En ese sentido, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, destacó el valor de la propuesta para fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con la historia local. “Estamos preocupados y ocupados para que las nuevas generaciones, y también personas de todas las edades, tengan más herramientas para conocer y narrar la historia de nuestra ciudad a partir de su rico patrimonio. Todo eso forma parte de esta Semana del Patrimonio. Invitamos a la comunidad a participar de las charlas y actividades, porque enriquecen y nos llenan de orgullo como paranaenses y entrerrianos”.

Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, remarcó la importancia de valorar el legado histórico de la ciudad. “Paraná tuvo un papel trascendental en la historia nacional cuando fue capital de la Confederación Argentina, y conserva obras emblemáticas como el Parque Urquiza. Han ocurrido muchos hechos que los más jóvenes desconocen, por eso es importante recuperar y fortalecer ese conocimiento para consolidar la identidad paranaense”.

Por último, la directora de Patrimonio Urbano Arquitectónico, Mariana Melhem, explicó que la propuesta busca ampliar la mirada sobre el patrimonio de la ciudad. “La idea no es solamente recorrer edificios, sino también espacios urbanos, no solo del área central, sino de sectores que en otro momento fueron periferia. Los circuitos combinan distintas modalidades: algunos se hacen caminando, otros en bus y también hay actividades con formato de feria. Buscamos renovar la manera de acercarnos al patrimonio, con recorridos diferentes a los del año pasado y nuevas propuestas para descubrirlo desde distintas perspectivas”, señaló.

Además, destacó el trabajo de georreferenciación patrimonial que lleva adelante el Municipio. “Consiste en relevar y volcar sobre un plano los edificios y las áreas patrimoniales de la ciudad, una herramienta que nos permitirá conocer, identificar y poner en valor ese patrimonio”, explicó.

Las actividades

La agenda comenzó este lunes con charlas sobre el patrimonio de la ciudad desde una mirada compartida, bajo el eje "Circuitos, sitios y nuevos patrimonios". Además, se presentó el trabajo de georreferenciación patrimonial y se expusieron experiencias vinculadas al Sistema GIS, el Cementerio Municipal de la Santísima Trinidad y la restauración del Palacio Municipal.

Durante la semana se efectuarán recorridos guiados por distintos sectores de la ciudad. Uno de ellos propone redescubrir el entorno de la Plaza San Miguel Arcángel para conocer la historia de la Villa de la Baxada y su vínculo con los acontecimientos de la Asamblea del Año XIII.

La programación también incluye un itinerario dedicado a reconstruir la escena científica de Paraná durante el período de la Confederación Argentina y el proceso de creación de la Escuela Normal, poniendo en valor el aporte de la ciudad al desarrollo del conocimiento y la educación nacional.

Otro de los circuitos invita a recorrer la ciudad moderna para comprender su desarrollo urbano a partir de la relación entre sus dos arroyos principales y el río Paraná, destacando el papel de la infraestructura pública en la construcción de su identidad.

Como cierre de la Semana del Patrimonio, se realizará una jornada para revalorizar la historia y las tradiciones del barrio San Martín, surgido a partir de las políticas públicas de vivienda para trabajadores y consolidado, con el paso del tiempo, gracias al compromiso de su comunidad.

Programa

Martes 14

14 a 15 horas - Recorrido en bus turístico.

Paraná y el río: una ciudad construida entre arroyos, puertos y memorias.

Punto de encuentra Paseo Jardín. Cupos limitados por orden de llegada.

Miércoles 15

14 a 15 horas - Recorrido mediado Plaza Patrono San Miguel Arcángel.

El legado de la Asamblea del año XIII.

Punto de encuentro: fuente del centro de la plaza.

Jueves 16

Circuito libre.

Viernes 17

15 a 16 horas - Recorrido mediado por Villa Almendral y Thompson.

La ciudad y el conocimiento: la escena científica paranaense en la segunda mitad del siglo XIX.

Punto de encuentro: Av. Francisco Ramírez y Antonio Crespo.

Sábado 18

11 a 15:30 horas - Recorrido mediado por Barrio San Martín. Feria, foodtrucks y números artísticos.

Vivienda, Comunidad y Justicia Social en el Año del Libertador.

Punto de encuentro: Boulogne Sur Mer y Alejandro Aguado.