Los comercios de Paraná modifican sus horarios por el partido Argentina vs. Inglaterra

Debido a que Argentina jugará su partido de semifinal el miércoles a las 16, el Sindicato de Comercio informó que los comerciantes abrirán sus puertas a las 8:30 y cerrarán a las 15. Será la segunda vez en esta Copa del Mundo que se aplican modificaciones.

Este miércoles la Selección Argentina de Futbol jugará contra Inglaterra la semifinal de la Copa del Mundo a partir de las 16, con el objetivo de llegar por segunda vez consecutiva a la final y defender el título obtenido en 2022.

Debido a este partido, los negocios de Paraná decidieron modificar sus horarios tal como sucedió el pasado viernes de 3 de julio, día que la “scaloneta” disputó su encuentro de 16avos vs Cabo Verde.

En esta ocasión, el Sindicato de Comercio informó a APFDigital que el horario de atención será de 8:30 a 15.