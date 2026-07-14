Minni sobre el transporte: "Es un buen síntoma que algunas personas se quejen por cosas que se están haciendo"

La concejala de Paraná Luisina Minni realizó un balance positivo de los primeros meses de funcionamiento del nuevo sistema de transporte urbano de pasajeros y aseguró que la decisión política de la gestión de Rosario Romero fue "no resignarse" a las deficiencias del servicio anterior. Destacó la renovación total de la flota, la continuidad del servicio y el incremento en la cantidad de usuarios, aunque reconoció que todavía quedan aspectos por mejorar.

La edil sostuvo que, al asumir la actual gestión, existían dos caminos posibles: mantener el esquema heredado o impulsar un cambio estructural. Según explicó, el municipio optó por avanzar con una nueva licitación pese al contexto adverso generado por la quita de subsidios nacionales al transporte del interior.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Minni afirmó que el nuevo sistema representa "una nueva semilla" para recuperar la confianza de los usuarios y remarcó que la Municipalidad mantiene un seguimiento permanente de las sugerencias y reclamos para introducir mejoras.

Entre los principales avances, señaló que toda la flota está compuesta por unidades cero kilómetro equipadas con aire acondicionado y motores a GNC, además de contar con rampas de accesibilidad, colectivos de diferentes tamaños según las características de cada recorrido, una aplicación para consultar horarios en tiempo real y un sistema de monitoreo que permite al municipio controlar los kilómetros efectivamente recorridos por las empresas.

Asimismo, destacó que el servicio acumula 208 días consecutivos sin paros y que el corte de boletos "se duplicó" en los últimos meses, un dato que consideró clave para la sustentabilidad del sistema.

Respecto de los reclamos de los usuarios, confirmó que el municipio trabaja en la instalación progresiva de nuevas garitas y señalización. Explicó que actualmente las tareas comenzaron en el área céntrica y que el objetivo es completar ese proceso antes de fin de año, junto con la implementación del nuevo sistema de estacionamiento medido, como parte de un plan integral de movilidad urbana.

Consultada sobre la integración con el transporte metropolitano, Minni indicó que existe diálogo con el Gobierno provincial para avanzar en una futura articulación entre ambos servicios, aunque aclaró que la licitación del transporte interurbano es competencia exclusiva de la Provincia.

La concejala también defendió el nivel de subsidios que aporta la Municipalidad para sostener el sistema. Consideró que el transporte público constituye una inversión social que garantiza igualdad de oportunidades y sostuvo que el desafío es incrementar la cantidad de pasajeros para reducir progresivamente el peso del aporte estatal.

Sobre las críticas que todavía recibe el nuevo esquema de transporte, Minni sostuvo que las considera positivas cuando están orientadas a mejorar el servicio. "Creo que es un buen síntoma que algunas personas se quejen por cosas que se están haciendo, porque cuando la gente habla es porque uno está trabajando para resolver las cosas", afirmó. En ese sentido, aseguró que el municipio mantiene una escucha permanente de los reclamos de los usuarios y remarcó que "toda crítica que sea para construir siempre va a ser bienvenida", ya que el objetivo de la gestión es alcanzar "un servicio 100% eficiente".

Finalmente, al ser consultada sobre las críticas que recibe el nuevo esquema, afirmó que valora los cuestionamientos cuando están orientados a mejorar el servicio. "Aspiramos a que el sistema sea cien por ciento eficiente y estamos transitando ese camino", concluyó.