Concordia: Azcué enfría la interna y busca acercarse al gobierno provincial nuevamente

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, volvió a mostrar un fuerte respaldo político al gobernador Rogelio Frigerio al defender públicamente la reforma del sistema previsional que impulsa el Ejecutivo provincial. Sus declaraciones consolidan el acercamiento entre ambos dirigentes, luego de que en los últimos días compartieran una agenda de gestión en la capital del citrus para exhibir una imagen de unidad en medio de las tensiones internas de Juntos por Entre Ríos.

Azcué sostuvo que la modificación del régimen previsional responde a un problema estructural que durante años fue reconocido, pero nunca abordado. “Todos sabíamos que el sistema previsional de la provincia necesitaba cambios. Durante mucho tiempo se habló del problema, pero nadie tomó la decisión de enfrentarlo. Hoy hay un gobernador que tuvo el coraje de hacerlo, aunque implique asumir costos políticos”, afirmó.

El respaldo político toma volumen

Las declaraciones del jefe comunal llegan pocos días después de la actividad que compartió con Frigerio en Concordia, donde ambos buscaron transmitir una señal de coordinación entre la Provincia y el Municipio tras las diferencias que habían aflorado dentro del oficialismo local. Si aquella imagen fue leída como un gesto para descomprimir la interna, el respaldo explícito de Azcué a la principal iniciativa política del gobernador profundiza ese proceso de acercamientoEl intendente también defendió la necesidad de avanzar con el reordenamiento de las cuentas públicas y advirtió que el déficit previsional supera el equivalente a un millón de dólares por día. Remarcó que esos recursos salen del Tesoro provincial y afectan fondos que podrían destinarse a infraestructura, salud, educación, seguridad, viviendas y servicios públicos, publicó Informe Digital.

El desafío también alcanza a los municipios

Azcué consideró que el esfuerzo para ordenar las finanzas deberá involucrar a todos los niveles del Estado. “Los gobiernos locales también tendremos que hacer nuestro esfuerzo. Habrá una etapa de transición y de adecuación, pero estoy convencido de que es un camino posible. Ordenar las cuentas públicas exige decisiones responsables y una administración eficiente de los recursos”, sostuvo.

Finalmente, vinculó ese objetivo con la gestión que lleva adelante en Concordia. “El equilibrio fiscal no es una consigna; es una obligación y una condición para poder gobernar con seriedad. En Concordia hemos ordenado las cuentas, cuidando cada peso y priorizando la calidad del gasto público. Ese es el camino que compartimos con el gobernador”, concluyó.

Las declaraciones se producen mientras la reforma previsional continúa ocupando el centro de la agenda política de Entre Ríos y suman un nuevo gesto de sintonía entre Frigerio y Azcué, en un escenario donde la consolidación del oficialismo también comienza a proyectarse hacia la construcción política con vistas a los próximos años.