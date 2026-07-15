Reforma previsional: el concejal Gómez Tutau lanzó fuertes críticas hacia Domínguez y Miranda

El concejal paranaense de “Más para Entre Ríos”, Emiliano Gómez Tutau criticó duramente a las legisladoras Gladys “Meca” Domínguez y Nancy Miranda que acompañaron el proyecto de reforma previsional del oficialismo.

El edil a través de la red social X sostuvo que “mientras el fútbol argentino vuelve a escribir una página de su historia frente a Inglaterra, en el Senado de Entre Ríos también se escribió otra, aunque bastante menos épica.

“Esa foto (en alusión al voto de los legisladores) también habla de una época. Dos senadoras elegidas por el peronismo decidieron acompañar una reforma que debilita la autonomía de los municipios. Una reforma que no genera un solo puesto de trabajo, no impulsa la producción, no atrae inversiones y no crea oportunidades para los entrerrianos. Y lo hicieron sin conseguir una sola conquista para los departamentos que representan”, expresó.

Luego remarcó: “El secreto del futuro es concentrar toda nuestra energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Lo nuevo es fortalecer a los gobiernos locales, impulsar la producción, generar empleo privado y ampliar la autonomía de nuestras comunidades”, subrayó.

“Ahí está el futuro del peronismo y algunos todavía siguen discutiendo el pasado”, finalizó Gómez Tutau.