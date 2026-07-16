Avanza el proceso licitatorio para la modernización del Sistema de Estacionamiento Medido de Paraná

La comisión de evaluación técnica y económica concluyó la primera etapa del análisis correspondiente a la licitación pública del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).

Cuatro empresas cumplieron con los requisitos establecidos y avanzaron a la instancia de apertura de las ofertas económicas.

El nuevo SEM forma parte de la estrategia que impulsa la Municipalidad de Paraná para ordenar y modernizar la gestión del espacio público, mejorar la movilidad urbana y optimizar la circulación vehicular en las zonas de mayor demanda de estacionamiento.

La licitación fue convocada el pasado 29 de mayo y, tras la apertura de sobres, se desarrolló el período previsto para impugnaciones y las actuaciones administrativas correspondientes. Posteriormente, la comisión de evaluación técnica y económica analizó la documentación presentada por las siete empresas oferentes.

El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, informó que "esta semana la comisión concluyó el análisis del sobre uno y determinó que cuatro de las siete empresas cumplieron con los criterios técnicos, administrativos y legales establecidos en el pliego, por lo que serán notificadas para participar de la apertura del sobre dos, que contiene la oferta económica".

El funcionario recordó que el proceso licitatorio contempla un plazo de 60 días desde su inicio para la adjudicación del servicio. "Una vez adjudicada la concesión, la empresa contará con 100 días corridos para implementar integralmente el nuevo sistema, un proceso que incluye principalmente la instalación de señalética, la puesta en funcionamiento de la plataforma tecnológica y la capacitación del personal", explicó.

Bolzán remarcó además que, hasta la entrada en funcionamiento del nuevo esquema, el sistema de estacionamiento medido continuará operando con la modalidad vigente mediante tarjetas.

En paralelo al proceso licitatorio, la Municipalidad avanza en acciones destinadas a acompañar la transición hacia el nuevo sistema.