Alertan por estafas en Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay: simulan ser contadores y piden datos

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos emitió una advertencia ante el registro de una serie de intentos de estafas.

Según se informó, estafadores realizan llamados en su nombre y piden datos de cuentas bancarias o números de matrícula para hacerlos caer en el engaño. Se registraron casos en Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay.

Por este motivo, el Consejo alerta a sus matriculados y a la comunidad sobre estas maniobras de phishing. Aclaran que la institución no solicita códigos ni datos personales de manera telefónica o por WhatsApp.

La entidad busca concientizar sobre la importancia de proteger la información personal frente a personas que se hacen pasar por representantes de la institución.

La aclaración surge a raíz de diversos reportes de personas que recibieron contactos de números sospechosos intentando recolectar información sensible bajo falsas premisas institucionales.

Claves para no caer en la trampa

Para evitar que más personas sean víctimas de estas maniobras, el CPCEER compartió las siguientes recomendaciones:

. Desconfiar de llamadas imprevistas: si recibís un contacto de un número desconocido o sospechoso invocando el nombre del Consejo, no brindes información.

. No compartir códigos: ninguna entidad oficial solicita códigos de verificación de WhatsApp o claves bancarias por vía telefónica.

. Canales oficiales: ante cualquier duda, se recomienda cortar la comunicación y contactarse directamente con el Consejo a través de sus canales de atención habituales y verificados.