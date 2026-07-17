Bolzán: “A fin de mes tendríamos definido el adjudicatario del sistema de estacionamiento medido”

El secretario de Movilidad y Ordenamiento Urbano de Paraná, Kevin Bolzán, se refirió al proceso de licitación que se viene desarrollando para implementar un nuevo sistema de estacionamiento medido en la ciudad y brindó precisiones al respecto.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Bolzán puntualizó que “el pliego se hacía eco de dos partes importantes: una tiene que ver con la parte económica, que es lo que se abre hoy, la apertura de sobres número 2, y la parte técnica es la que nosotros evaluamos. Dentro de la parte técnica tiene que ver todo el funcionamiento del sistema, la señalización, el aplicativo, cuál era la oferta técnica que hacían todas las empresas. Para pasar al sobre 2 tenían que cumplir ciertos requisitos técnicos y de las siete empresas que se presentaron pasaron cuatro a la parte económica, se armó un orden de mérito y ahora con la apertura del sobre 2 se va a hacer otro orden de mérito, sumando el puntaje de los cánones que son los que van a ofertar”.

Consultado por los plazos para el análisis de las ofertas, indicó que “no hay una especificación de plazo por sobre, sí desde la apertura teníamos 60 días, los cuales nos dan a fin de mes. O sea que, a fin de mes ya tendríamos que tener el adjudicatario del sistema de estacionamiento medido. Eso va a salir firmado a principios de agosto y a partir de ahí la empresa va a tener, también por pliego, 100 días corridos para poner en funcionamiento la totalidad del sistema”.

Explicitó que esta parte técnica “implica la modernización de lo que actualmente está funcionando. Hoy funciona un sistema de estacionamiento medido con tarjeta, están los tarjeteros registrados trabajando en el sistema, pero necesitábamos modernizarnos, entonces a través de un aplicativo, uno va a poder visualizar los mapas de calor o de dársenas libres que va a haber en cada lugar donde uno quiere estacionar y se va a poder anticipar y ver si hay lugar o no, y directamente desalentar el ir a un lugar, si está todo ocupado. Entonces voy directamente a los lugares donde puede haber lugar para estacionar, eso es una de las condiciones que nosotros habíamos puesto como importantes, y después la mayoría de los aplicativos lo que da es la facilidad de poder pagar, extender los tiempos de pago, que salgan alertas, modificar las tarifas, modificar los días, si queremos ponerlo gratuito en algún horario. Y también se tiene en cuenta a aquellas personas que no usan el celular, con venta de saldo, con puntos de venta específicos, que lo pusimos como algo importante, por si las personas no usan el celular”.

Respecto del trabajo del tarjetero, el funcionario aclaró que “se ha confundido mucho lo que es la diferente entre el tarjetero y el trapito. Una cosa es el tarjetero, que tiene un registro nuestro, que tiene un horario específico, que tiene una documentación que lo acredita con zona específica y otra cosa es el trapito que es el que está por fuera de la regla. Entonces, el sistema hoy está funcionando a través del tarjetero registrado que vende una boleta en una zona específica y demás”. “Nosotros nos hemos acercado mucho con ellos, mucho de esto se trabajó con ellos y por eso la importancia que le da la gestión y la intendenta Rosario Romero a la incorporación de este personal al nuevo sistema de estacionamiento medido. Pusimos dentro de los puntos del pliego un puntaje a aquella empresa que tomara cierto personal específico y le damos un valor al que tomara más. De este modo, la idea es que la empresa tome personal, no era excluyente, es decir que una empresa podía ofertar sin tomar a ninguno, pero la mayoría de las empresas hicieron una oferta con toma de personal. Esta toma de personal no quiere decir que ellos cobren como funciona hoy, sino que van a estar como fiscalizadores. O sea, van a controlar si los vehículos que están estacionados están en regla o no; si pagaron el canon o no pagaron el canon a través del aplicativo”.

Al respecto, ahondó que “las empresas tienen que tomar personal para fiscalizar el sistema y por eso la propuesta del municipio es que el personal que tomen sea el que estuvo trabajando hasta el momento en el sistema de estacionamiento medio con nuestro personal de tarjeta de registro”.

En el mismo sentido, planteó que “la problemática respecto a esta situación en particular de los tarjeteros la tiene la mayoría de los municipios en toda Argentina y es una cuestión que las empresas ya saben. Nosotros no impusimos a las empresas a tomar personal, lo pusimos como un punto de valor para nosotros. Si una empresa tomaba el personal específico de los tarjeteros registrados, nosotros le dábamos valor. De las siete empresas que se presentaron, creo que dos no presentaron una oferta específica y dijeron que lo iban a tener en cuenta, pero no daban un número específico de personal a tomar, y otras sí, o sea que no hubo ningún impedimento. Y reitero que esto no era excluyente, o sea, nosotros evaluamos todas las ofertas por igual”.

Consultado por la forma de controlar a los nuevos “fiscalizadores”, aseguró que “el ciudadano que estaciona el vehículo no va a tener ningún vínculo con los que estén trabajando en la empresa, porque todo se hace a través del aplicativo o puntos de venta específicos. Lo que va a hacer el tarjetero registrado hoy cumpliendo el rol de fiscalizador es controlar si los autos pagaron específicamente la tarifa o no la pagaron, pero no hay ninguna relación específica ni ellos te van a vender saldo. El aplicativo va a tener también un lugar específico para hacer una denuncia, si hay alguna persona que está fuera de la norma, queriendo cobrar algo, y de ese modo a la empresa le va a llegar a la notificación y se va a derivar al 911, para que en los lugares donde va a haber estacionamiento medido y en los lugares donde va a haber estacionamiento medido moderno con el aplicativo no va a poder haber nadie exigiendo un canon para cuidarte el auto”.

De todos modos, admitió que “como todo sistema nuevo, nos va a llevar tiempo, va a ser una cuestión que vamos a tener que trabajar un montón; ya venimos hablando con la Jefatura de Policía, con el 911, de protocolos de actuación si pasa que alguien intente seguir cobrando por estacionar, pero se entiende que la potestad la va a tener una empresa a través de un aplicativo y no te deberían exigir monto extra con ninguna persona de a pie para cuidarte el auto, porque va a estar regido por el sistema”.

Por último, sobre las zonas de estacionamiento medido especificó que “será en donde actualmente funciona; calle Echague, toda el área céntrica, y se agrega lo que es el Parque, pero en las subidas y bajadas hacia la costanera. En la costanera no se puede estacionar, pero todo lo que está delimitado en subida y bajada entran en el nuevo sistema, es lo único que se anexó. Por el momento no habrá otros cambios, pero lo que permite el sistema también es hacerlo por horarios específicos, zonas específicas que nosotros podemos delimitar en función de lo que creamos conveniente, organizar, controlar y regular”.