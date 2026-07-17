Locales

En Concepción del Uruguay trabajadores de Granja Tres Arroyos volvieron a pedir por sueldos adeudados

17 de Julio de 2026 - 17:54

Trabajadores de Granja Tres Arroyos se concentraron este viernes frente al Monumento a Justo José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, para reclamar por el pago de salarios y expresar su preocupación por la situación que atraviesa la empresa.

La manifestación reunió a empleados, familiares y vecinos que acompañan el reclamo. Entre las consignas exhibidas en carteles y banderas se destacan “No al cierre de Granja Tres Arroyos, paguen los salarios” y “Queremos cobrar los sueldos íntegramente”.

Los trabajadores también impulsan el lema “Unir las luchas”, en referencia a la necesidad de visibilizar los distintos conflictos laborales que atraviesan la región.

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