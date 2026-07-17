McDonald's abrirá su segundo local en Paraná y generará 80 nuevos puestos: cómo postularte

McDonald's continúa consolidando su plan de expansión en Argentina y anuncia la apertura de su restaurante N°235 del país. El nuevo local estará ubicado en Av. Alem 950, en la tradicional zona de Cinco Esquinas, uno de los principales puntos de accesos a la ciudad y muy cerca de la Terminal de Ómnibus.

Con esta apertura, la marca inaugura su segundo restaurante en Entre Ríos y continúa invirtiendo en el desarrollo local. El proyecto implicó la recuperación y puesta en valor de un espacio estratégico para Paraná, transformando uno de los puntos más emblemáticos en un nuevo lugar de encuentro para vecinos y visitantes.

El restaurante contará con alrededor de 370 m², espacios especialmente diseñados para disfrutar en familia y una propuesta integral que incluirá Automac, McCafé, Playland, sala para festejos de cumpleaños y Delivery Point, un sector exclusivo para repartidores que agiliza la experiencia de compra. A su vez, dentro de los servicios, el espacio ofrecerá un punto de carga para autos eléctricos, siendo no sólo el primer punto para la ciudad, sino también para la provincia de Entre Ríos.

Además, el nuevo local formará parte de la nueva generación de restaurantes de McDonald's desarrollados bajo estándares de sustentabilidad. Incorporará múltiples iniciativas orientadas a optimizar el consumo de recursos y reducir el impacto ambiental, en línea con el compromiso de Arcos Dorados de construir restaurantes cada vez más eficientes.

Oportunidad laboral: cómo postularte

Como parte de esta apertura, McDonald's iniciará la búsqueda de 80 nuevos colaboradores, reafirmando su compromiso como uno de los principales empleadores de jóvenes del país.

"Estamos muy felices de seguir creciendo en Paraná con la apertura de este nuevo restaurante, que no solo representa una inversión importante para la ciudad, sino también una oportunidad para que 80 jóvenes den sus primeros pasos en el mundo laboral formal. En McDonald's creemos en el talento, las ganas de aprender y el trabajo en equipo. Invitamos a todos los que quieran desarrollarse profesionalmente a postularse y formar parte de esta gran experiencia", afirmó Hugo Zamparo, operador de McDonald's en Paraná.

Los interesados en formar parte del equipo podrán postularse acercando su CV al local de Paraná (ubicado en la calle España 1), en el horario de 15 a 20 horas. Los aspirantes deben tener entre 18-22 años y contar con título secundario completo.

De esta manera, la compañía, que se consolida como uno de los principales empleadores de jóvenes en Argentina, continúa ampliando su equipo de más de 14.000 colaboradores.

Crecimiento nacional

La apertura de Paraná forma parte del plan de crecimiento que McDonald's lleva adelante en Argentina mediante nuevas aperturas y la renovación permanente de sus restaurantes. Con este nuevo local, la compañía alcanzará los 235 restaurantes en el país, fortaleciendo su presencia y acercando su propuesta a más familias argentinas.

Preguntas frecuentes

● ¿Dónde estará ubicado el nuevo McDonald's de Paraná?

El nuevo restaurante estará ubicado en Av. Alem 950, en la zona de Cinco Esquinas, cerca de la Terminal de Ómnibus de Paraná.

● ¿Cuándo abrirá?

La apertura está prevista para fines de agosto.

● ¿Cuántos puestos de trabajo generará?

La apertura del nuevo restaurante generará 80 nuevos puestos laborales.

● ¿Cómo puedo postularme para trabajar en McDonald's Paraná?

Los interesados en formar parte del equipo podrán postularse acercando su CV al local de Paraná (ubicado en la calle España 1), en el horario de 15 a 20 horas. Los aspirantes deben tener entre 18-22 años y contar con título secundario completo.

● ¿Qué servicios tendrá el nuevo local?

El restaurante contará con:

● Automac.

● McCafé.

● Playland.

● Sala para festejos de cumpleaños.

● Delivery Point.

● Punto de carga para autos eléctricos.

● Tecnologías para agilizar la experiencia de compra.

● Iniciativas de sustentabilidad para reducir el impacto ambiental.

● ¿Cuál será el horario de atención?

Los fines de semana el local será Open 24 horas (viernes y sábado). De domingo a jueves el horario de atención será de 8.00 a 00.00 hs.

Acerca de Arcos Dorados

Arcos Dorados es el mayor franquiciado independiente de McDonald's del mundo y la cadena de restaurantes de servicio rápido más grande en América Latina y el Caribe. La compañía tiene el derecho exclusivo a poseer, operar y otorgar franquicias de locales McDonald's en 21 países y territorios de esas regiones, y contabiliza más de 2.500 restaurantes, entre unidades propias y de sus franquiciados, que juntas emplean más de 120.000 personas.

La empresa está comprometida con el desarrollo de las comunidades en las que opera, con ofrecer a los jóvenes su primera oportunidad de empleo formal y con utilizar su Receta del Futuro para lograr un impacto medioambiental positivo. Cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: ARCO). Para más información: www.arcosdorados.com

(Este es un espacio patrocinado)