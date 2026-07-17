Paraná: piden no trepar columnas, semáforos ni árboles durante los festejos por la final del Mundial

Ante el partido entre Argentina y España, autoridades municipales y policiales definieron un dispositivo de salud, tránsito y seguridad para acompañar la final de la Copa Mundial de fútbol este domingo en el espacio público.

Si bien el operativo se desplegará en todos los espacios públicos de Paraná, tendrá su eje en la plaza céntrica donde tradicionalmente se realizan las celebraciones. Allí se dispondrán dos puestos sanitarios con atención médica primaria y ambulancias (uno frente a la Catedral y otro sobre el Instituto del Seguro), además de cortes de tránsito para garantizar una circulación peatonal segura.

El secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, explicó que el trabajo conjunto entre los organismos municipales y la Policía provincial es una práctica habitual ante este tipo de acontecimientos. "Ante la eventual magnitud que podría llegar a darse el domingo en los festejos habituales de la plaza, estamos tomando las medidas preventivas que tienen que ver con la salud de las personas que van a asistir, para que no corran riesgos", señaló, y agregó que se están coordinando acciones entre todas las áreas involucradas.

El funcionario remarcó que la intención del Municipio es que los vecinos disfruten de la jornada, aunque pidió evitar conductas de peligro. "Nosotros los dejamos disfrutar como corresponde, pero hacemos un pedido específico de que tomen conciencia de no correr riesgos innecesarios", indicó, y mencionó puntualmente la posibilidad de subirse a columnas de alumbrado público, semáforos o árboles de gran altura. "Sepan que esos son elementos metálicos, están alimentados con luz eléctrica, puede haber un desperfecto y su vida corre peligro haciendo eso", advirtió. Asimismo, remarcó: "Les pedimos que eviten ese tipo de conductas porque en verdad corren riesgos, y es lo que queremos evitar. El resto lo pueden disfrutar tranquilos, que para eso está el espacio público".

Un operativo policial de mayor dimensión que en instancias anterioresPor su parte, el subjefe de la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, Juan Pablo Claucich, destacó que, gracias al trabajo articulado entre las instituciones, en los festejos anteriores realizados en la ciudad no hubo que lamentar incidentes de gravedad. "En el festejo anterior hubo algunos enfrentamientos que fueron rápidamente neutralizados por la presencia policial destacada en el lugar", recordó.

De cara a la final del domingo, el funcionario policial anticipó que el operativo será de mayor magnitud que en instancias previas, ante la expectativa de una concurrencia similar o incluso mayor a la de encuentros anteriores. El dispositivo contará con alrededor de 180 efectivos y más de 30 móviles.

Claucich precisó que se realizarán los mismos cortes de tránsito para que la gente pueda llegar a pie, y que se restringirá el acceso de motovehículos (incluso empujados a pie), con el objetivo de que la circulación sea segura y se eviten siniestros viales.

Sobre la respuesta de los vecinos en ocasiones anteriores, el subjefe policial valoró la actitud colaborativa de la comunidad: "La prevención estuvo más que bien, la gente fue muy colaborativa. Por ahí, para manifestar o expresar mejor el festejo, alguna persona se subía a las alturas para ondear una bandera, poniéndose en situaciones de riesgo; pero ante las recomendaciones, fueron muy accesibles y descendieron de edificios o de columnas de alumbrado", relató. En ese sentido, coincidió con las advertencias planteadas por Bergara para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida propia o de terceros. Además, remarcó que la gran mayoría de quienes participaron de las celebraciones previas lo hizo de manera ordenada y, en muchos casos, en familia.

Finalmente, Claucich concluyó que “si bien el operativo se concentrará en la plaza, la cobertura policial se extenderá a todos los espacios públicos de la ciudad”.