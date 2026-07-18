Un violento temporal azotó Concordia y Federal con destrozos a la propiedad y cortes en el servicio eléctrico

Concordia registró importantes daños por la tormenta. Los destrozos materiales y la interrupción del suministro eléctrico agravan la situación. (Foto: Gentileza Diario Río Uruguay).

Una tormenta de viento de características excepcionales sorprendió durante la madrugada de este sábado a los habitantes de Concordia y dejó un panorama de importantes destrozos materiales, interrupción total del suministro eléctrico y serias complicaciones en distintos servicios esenciales. El fenómeno, que se extendió por cerca de 20 minutos, golpeó con mayor intensidad a los sectores Norte, Oeste y Noroeste de la ciudad, donde se registraron voladuras de techos, caída de árboles, daños en viviendas, vehículos y estructuras de uso comunitario.

Según la información publicada por el portal Diario Río Uruguay, el temporal comenzó alrededor de las 3.15 de la madrugada. En pocos minutos, las intensas ráfagas de viento provocaron una situación de emergencia que movilizó a los equipos de asistencia y a las cuadrillas encargadas de restablecer los servicios afectados.

Una madrugada marcada por la fuerza del viento

Los testimonios recogidos tras el fenómeno describen escenas de gran impacto. En distintos barrios, la fuerza del viento arrancó techos completos de viviendas y los desplazó varios metros, mientras que portones, chapas y otras estructuras fueron desprendidos violentamente.

En algunos sectores, las construcciones sufrieron daños de consideración e incluso hubo estructuras prácticamente destruidas por la intensidad de las ráfagas. La caída de árboles sobre automóviles y viviendas agravó el panorama, aunque hasta el momento las autoridades continúan realizando el relevamiento para determinar la magnitud total de las pérdidas materiales.

Uno de los lugares donde los daños resultaron más evidentes fue la avenida Monseñor Rojas, uno de los principales accesos a Concordia desde el sector norte, donde podían observarse árboles caídos, estructuras dañadas y diversos obstáculos sobre la vía pública.

Uno de los efectos más importantes del temporal fue la interrupción generalizada del servicio eléctrico. El fenómeno provocó daños en distintos puntos del sistema de distribución, dejando sin energía a toda la ciudad.

Las cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica concentraron sus tareas especialmente en la zona norte, considerada la más afectada, con el objetivo de localizar las fallas y avanzar progresivamente en la restitución del servicio.

La falta de electricidad también impactó sobre otras prestaciones básicas. Durante las primeras horas posteriores al temporal se registraron inconvenientes en la telefonía celular y en el acceso a internet en distintos sectores de la ciudad, dificultando además las comunicaciones entre vecinos y organismos de emergencia.

Sin registros oficiales sobre la intensidad de las ráfagas

Pese a la magnitud de los daños observados, todavía no existen datos oficiales sobre la velocidad que alcanzó el viento durante el fenómeno.

De acuerdo con lo informado por el portal Diario Río Uruguay, desde diciembre del año pasado la estación meteorológica ubicada en el aeropuerto de Concordia no dispone de guardia nocturna. Esa situación impidió obtener registros instrumentales durante el momento en que se desarrolló la tormenta, por lo que no es posible establecer oficialmente la intensidad de las ráfagas que afectaron a la ciudad.

Mientras tanto, continúan las tareas de evaluación para determinar el alcance definitivo del temporal y asistir a las familias que sufrieron daños en sus viviendas.

En Federal también se registraron destrozos por la tormenta. (Foto gentileza: Ahora).

Federal también sufrió las consecuencias del temporal

Las condiciones meteorológicas adversas no afectaron únicamente a Concordia. La ciudad de Federal también registró importantes daños durante la misma madrugada.

Según informó la Jefatura Departamental Federal y consignó el portal Ahora, entre las 3 y las 5 de la mañana se produjeron fuertes ráfagas de viento acompañadas por lluvias y granizo que ocasionaron distintos inconvenientes en varios sectores de la ciudad.

Entre los daños reportados se encuentra el desprendimiento del techo del Club Cancha Dieguito, ubicado en la intersección de las calles Santa Rosa y E. González. También se registró la voladura del portón de ingreso para ambulancias en la cancha del Club Las Flores, situada en calles Santa Fe y Mitre.

Asimismo, en el barrio Silbido, sobre la esquina de A. Moreau de Justo y Santa Fe, cayó un poste de energía eléctrica, mientras que en la intersección de Artussi e Irigoyen un árbol fue derribado por la fuerza del viento.

Sin evacuados ni inundados

Pese a los importantes daños materiales registrados tanto en Concordia como en Federal, la información oficial disponible hasta el momento indica que no hubo personas evacuadas ni situaciones de inundación derivadas del temporal.

Las autoridades continúan trabajando en la remoción de árboles, la reparación de los daños en la infraestructura urbana y el restablecimiento de los servicios afectados, mientras avanza el relevamiento que permitirá dimensionar el impacto total del fenómeno meteorológico sobre ambas ciudades.

Comunicado de Enersa

Por su parte, la empresa Enersa emitió un comunicado donde da cuenta que durante esta madrugada se produjeron intensas condiciones meteorológicas, con fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento, ocasionaron desperfectos en instalaciones de alta, media y baja tensión, afectando el suministro en distintas localidades de la provincia.

“Uno de los sectores más comprometidos fue el corredor San Salvador–Concordia–Salto Grande–Chajarí, donde el temporal provocó la salida de servicio de la línea de alta tensión de 132 kV que alimenta la zona. Por las características del fenómeno, se evalúa si pudo haber correspondido a una cola de tornado”, indicó la empresa.

“También se registraron interrupciones en Chajarí, Villa Elisa, San José, Concordia -asistimos a la Cooperativa-, San Salvador, Federación, Federal, Feliciano, Santa Elena, Bovril, Charrúas, Jubileo, Villaguay, Colón y áreas rurales de esos departamentos, entre otras zonas”, enumeraron.

También Enersa dio cuenta que su personal monitoreó de manera permanente el comportamiento del sistema eléctrico y realizó maniobras de reconfiguración y normalización para restablecer el servicio de forma gradual y segura.

“Federación se encuentra con el servicio normalizado. En Concordia, el suministro se mantiene parcialmente mediante el sistema de subtransmisión, mientras continúan los trabajos sobre los tramos que presentan los daños de mayor consideración”, repasó en el comunicado de prensa.

“A medida que las condiciones climáticas lo permitieron, las cuadrillas recorrieron las zonas afectadas para localizar las fallas y realizar las reparaciones correspondientes. Durante la mañana continuaban las tareas en algunos sectores donde persistían inconvenientes puntuales”, indicó Enersa.