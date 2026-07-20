Corte de tránsito y del suministro de agua en Paraná por obras de reparación

Las tareas se desarrollan este lunes en dos sectores de la ciudad. Hay interrupciones al tránsito en pleno centro y se resiente el abastecimiento de agua en la zona sur.

La Municipalidad de Paraná lleva adelante este lunes por la mañana dos intervenciones sobre la red de agua potable que generan complicaciones en la circulación vehicular del centro y afectan el abastecimiento del servicio en la zona sur de la ciudad. Se estima que ambos trabajos concluirán hacia el mediodía.

Una de las obras consiste en la reparación de una cañería distribuidora ubicada sobre calle Uruguay, entre Corrientes y San Martín.

Como consecuencia de la intervención, el tránsito permanece interrumpido en ese sector y el paso vehicular está vedado desde la intersección de Buenos Aires y Cervantes, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y optar por vías alternativas.

Desde el municipio indicaron que, al menos inicialmente, estas tareas no provocarán inconvenientes en el abastecimiento de agua potable para los vecinos del casco céntrico.

Disminuye el suministro de agua en la zona sur

En paralelo, personal municipal trabaja en la reparación de un caño maestro de 400 milímetros ubicado sobre calle General Espejo, entre Padre Kentenich y Del Barco Centenera.

La cañería se encuentra próxima a la salida de impulsión del centro de distribución Ejército, lo que impide sectorizar la red y obliga a interrumpir el normal abastecimiento de agua potable en un amplio sector del sur de la ciudad.

Las tareas también se extenderían hasta horas del mediodía. Mientras duren los trabajos, las autoridades recomendaron a los usuarios de la zona hacer un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, a fin de minimizar el impacto de la disminución del servicio hasta que finalicen las reparaciones y se normalice el suministro.