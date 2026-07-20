La Municipalidad de San José de Feliciano puso a consideración de sus vecinos el acceso a las cuentas públicas

Imagen de archivo de la Municipalidad de San José de Feliciano, cuyo intendente, Damián Arévalo, instrumentó el acceso para una mejor Gestión Abierta.

“En el momento en que la sociedad exige mayor claridad institucional, bajo la premisa de que la información pública es un derecho de todos los vecinos”, expresó el intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo al poner a consideración comunitaria la totalidad de los datos de su administración.

Esta decisión redefine la relación entre el Estado y los ciudadanos, transformando la rendición de cuentas en un hábito permanente y demostrando que es posible gobernar con números claros y trazables.

“La iniciativa busca desmantelar el viejo paradigma de la información cerrada. A través de este proceso de apertura, el Municipio de Feliciano garantiza un control social directo, permitiendo que cada habitante sea auditor del destino de las tasas y recursos comunales”, se indicó en un comunicado de prensa donde se consignó: “La información pública no pertenece a los gobernantes, es un patrimonio de la sociedad. Gobernar de cara a la gente significa que cualquier vecino pueda verificar cómo se administran los recursos del pueblo”.

Para materializar este compromiso, la Municipalidad unificó y actualizó sus registros oficiales en el Portal de la Provincia de Entre Ríos. A partir de ahora, la comunidad puede acceder y auditar de manera digital y accesible cuatro pilares de la administración:

-Finanzas municipales: consulta de la ejecución presupuestaria y los balances financieros en Balances.

-Marcos regulatorios: detalle de las escalas y normativas salariales vigentes en Normativa Salarial.

-Sueldos del funcionariado: transparencia en los haberes del Presidente Municipal y del personal comunal en Personal.

- Patrimonio de autoridades: acceso a las Declaraciones Juradas del Intendente y sus funcionarios.

​Para ingresar a los siguientes enlaces oficiales se debe dirigir al Portal de Entre Ríos para consultar:

-Ejecución presupuestaria y balances:

https://portal.entrerios.gov.ar/municipios/feliciano/ejecuciones

-Escalas y normativa salarial:

https://portal.entrerios.gov.ar/municipios/feliciano/normativasalarial

-Haberes del Presidente Municipal y personal:

https://portal.entrerios.gov.ar/municipios/feliciano/personal

-Declaración Jurada del Intendente y autoridades:

https://portal.entrerios.gov.ar/municipios/feliciano/autoridades