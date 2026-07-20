Paraná: Romero recorrió los avances del futuro Paseo Cultural que transformará calle Racedo

La Municipalidad de Paraná avanza en la ejecución del futuro Paseo Cultural de calle Racedo, una intervención urbana estratégica que recupera un sector emblemático de la ciudad para convertirlo en un espacio de encuentro, cultura y recreación. El proyecto unirá el Centro Cultural Juan L. Ortiz con Plaza Borges.

La obra mejorará la circulación peatonal y potenciará el desarrollo de las actividades culturales, artísticas, gastronómicas y comerciales que distinguen a este sector. La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos financiados íntegramente con recursos municipales, que avanzan según lo previsto y se estima que estarán finalizados hacia fines de la primavera.

Romero destacó el impacto que tendrá en la vida urbana. "Todo este paseo de calle Racedo, cuyos adoquines han sido recuperados y reinstalados, y donde se han solucionado problemas de hundimientos y de caños rotos que había, es lo que va a posibilitar —junto con las veredas que se están haciendo— el tránsito fluido y el florecimiento de distintos emprendimientos culturales", expresó.

La intervención contempla la recuperación del adoquinado histórico, la construcción de nuevas veredas, la incorporación de equipamiento urbano y la puesta en valor integral del corredor. Como parte del proyecto también se suman nuevos murales realizados por el programa Todas las Manos, que ya pueden apreciarse frente al Centro Cultural Juan L. Ortiz y que refuerzan la identidad artística del lugar.

Romero destacó que el nuevo paseo permitirá ampliar la oferta cultural y generar un circuito que integrará instituciones públicas, salas independientes y emprendimientos privados. "Imaginémonos un fin de semana en el que podamos estar con espectáculos en la calle, en el Juanele y en las otras salas culturales que están en la zona, que son emprendimientos privados. Todo esto fortalecerá un lazo que ya es importante, el que Paraná tiene con la cultura y con todas sus expresiones", afirmó.

La presidenta municipal también subrayó el valor de seguir recuperando espacios públicos para el encuentro ciudadano. "Yo hago hincapié en los espacios culturales y en los espacios públicos porque creo que las mejores cosas de la vida, fuera de las que uno vive con motivo del trabajo, del estudio o de las obligaciones, pasan en los espacios de recreación. Es bueno escuchar un concierto, escuchar música, ver pintores en las calles y recrear el espíritu a través del arte", sostuvo.

La obra, financiada íntegramente con recursos municipales, forma parte de la política de recuperación y puesta en valor del espacio público que impulsa la gestión para construir una ciudad más integrada, caminable y con mayor calidad urbana.

A través de intervenciones que revalorizan el patrimonio, fortalecen la identidad local y promueven la cultura como motor de desarrollo, el Municipio genera nuevos espacios de encuentro para vecinos y visitantes, impulsa la actividad económica vinculada a las industrias creativas y consolida a Paraná como una ciudad que vive y proyecta su cultura en el espacio público.