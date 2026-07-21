Abrieron espacios de Salud Mental para adolescentes en los CICs de Paraná

La Municipalidad de Paraná puso en marcha este lunes el Espacio de Salud Mental para adolescentes, una propuesta destinada a jóvenes de entre 12 y 18 años que busca brindar un ámbito de escucha, contención y acompañamiento, a través de distintas actividades.

Este espacio surge luego de un trabajo articulado entre la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana y la Dirección de Juventudes en clubes y escuelas de toda la ciudad, donde se implementaron talleres para acompañar y conocer la realidad de los adolescentes y las diferentes problemáticas que los atraviesan.

El primer encuentro se realizó este lunes 20 de julio en el CIC Este (calle Chaile y Roque Sáenz Peña), a partir de las 14.30 y habrá otro el miércoles 22 de julio en el CIC La Floresta (calle El Resero y Burmeister).

El dispositivo estará coordinado por un equipo interdisciplinario, que acompañará a los adolescentes durante cada jornada. La iniciativa propone abordar diferentes problemáticas vinculadas a la salud mental mediante actividades lúdicas, artísticas y deportivas, favoreciendo la expresión, el intercambio y la construcción de vínculos en un entorno cuidado.

Los jóvenes interesados podrán participar sin inscripción previa, acercándose directamente al lugar en el horario de la actividad. Al finalizar cada encuentro se compartirá una merienda saludable con los participantes.

El Espacio de Salud Mental funcionará todos los lunes y jueves, desde las 14:30, en el CIC Este (calle Chaile y Roque Sáenz Peña). Además, el dispositivo también se implementará los miércoles y jueves en el CIC La Floresta (calle El Resero y Burmeister) en el mismo horario, ampliando el alcance de esta política pública destinada a promover el bienestar integral de las juventudes.