Concepción del Uruguay: preocupa el cierre de una planta de combustibles

“El retiro de las instalaciones no solo vuelve a poner en discusión las consecuencias económicas, laborales y simbólicas que dejó el cierre de la planta, sino que también representa la pérdida de una infraestructura estratégica y desvanece cualquier expectativa de una futura recuperación de la actividad en el lugar”, sostiene un informe que publicó El Entre Ríos, en base a datos que difundió la Municipalidad.

El proceso comenzó con el cese de las operaciones y la pérdida de alrededor de 40 puestos de trabajo, una decisión que -según se indicó - no representó un beneficio significativo en términos de costos para la empresa.

“La desaparición de estas instalaciones trasciende el cierre de una unidad operativa de YPF. También significa la pérdida de un espacio profundamente vinculado con la historia industrial de Concepción del Uruguay. A través de las redes sociales, numerosos vecinos manifestaron su preocupación y nostalgia por el destino de un establecimiento que fue fuente de empleo y un símbolo del desarrollo productivo local. A ello se suma la pérdida de una infraestructura clave para el almacenamiento y la distribución de combustibles, cuya importancia quedó demostrada en distintas situaciones de emergencia, como las interrupciones del tránsito en el complejo Zárate–Brazo Largo, cuando la disponibilidad de esta planta resultó estratégica para garantizar el abastecimiento”, agregaron desde el municipio.

Frente a este escenario, reiteraron su preocupación por las consecuencias que tendrá la desaparición definitiva de la planta, tanto por el impacto que genera en el presente como por las oportunidades que se pierden hacia el futuro. Asimismo, planteó la necesidad de abrir un debate sobre el destino del predio y la preservación del valor estratégico de una infraestructura que durante más de medio siglo formó parte del desarrollo portuario, logístico y productivo de Concepción del Uruguay.