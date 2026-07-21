Inauguraron un Museo Histórico en Aranguren

El intendente de Aranguren, Luis Horacio Siebenlist, encabezó ayer un acto de inauguración con su comunidad. La localidad abrió las puertas de un Museo Histórico Municipal. Siebenlist expresó su gran alegría por este logro y agradeció el aporte de vecinos que efectuaron donaciones.

El poeta e historiador entrerriano, Roberto Romani, quien participó del evento, subrayó la trascendencia de la inauguración para la historia cultural de Entre Ríos, y felicitó a las autoridades por la iniciativa de proteger la memoria de la comunidad.

En la sede del museo, ubicado en el viejo Almacén de Taborda de Aranguren, se descubrió la placa y se cortaron las cintas, permitiéndose el ingreso del público.

Luego, en la Casa del Bicentenario, con la presencia de autoridades provinciales, locales y representantes de instituciones intermedias, se entregaron pergaminos recordatorios a las familias que colaboraron con el museo.

Al acto concurrieron dos bisnietas de Pedro Aranguren, vecino que después de donar sus tierras para la creación del pueblo, solicitó al gobierno provincial la respectiva realización de los planos.

Al cierre, la niña Mara Peralta del Taller Municipal de Canto, y el destacado músico local Gustavo Reynoso, pusieron un digno broche de oro a la histórica jornada.