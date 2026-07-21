La municipalidad avanza en el plan de recuperación vial en la vecinal Villa Hermosa

La Municipalidad de Paraná avanza con nuevas intervenciones del Plan de Recuperación Vial Calle a Calle. En esta oportunidad, las tareas se desarrollan en la vecinal Villa Hermosa, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.

El frente de trabajo comprende intervenciones de bacheo y se utilizaron más de 8 toneladas de asfalto en frío, un material que permite realizar reparaciones eficientes y prolongar la vida útil de la calzada.

Los trabajos se llevan adelante en la calle Maestro Normal al 1359, entre Hipólito Vieytes y Juan Díaz de Solís, donde el personal municipal interviene sectores que presentan deterioro por el uso y el paso del tiempo.

Estas acciones forman parte del Plan Calle a Calle, una política pública que la Municipalidad impulsa en distintos barrios de la ciudad para recuperar la red vial, mejorar la conectividad y brindar respuestas concretas a las necesidades de los vecinos. El programa contempla intervenciones sostenidas con recursos y personal municipales, priorizando los sectores que requieren una reparación inmediata para garantizar una circulación más segura y eficiente.