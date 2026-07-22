Castagnino: “Con baja de ingresos y recorte de programas los municipios nos vemos afectados en el día a día”

La intendenta de Victoria, Isa Castagnino (PJ), se refirió a la situación económica y financiera del municipio en un contexto de recorte generalizado de recursos y transferencias, y en ese contexto describió la realidad social de la ciudad.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Castagnino afirmó que en Victoria “estamos en la misma sintonía que todas las intendencias de nuestra provincia y del país; con respecto a la coparticipación Victoria no excede a la baja de los ingresos por coparticipación nacional y provincial, y a eso hay que sumarle todos los programas que los municipios recibían para cosas esenciales, como era el tema del agua, el recambio de cañerías que era del Enohsa, y que nosotros también nos quedamos con ese dinero que tuvimos que devolver una vez que comenzamos la gestión. Como tantos otros programas para mantener nuestras rutas, nuestras calles, nuestra iluminación, que el Estado se ha ido retirando, ya sea el nacional como el provincial, así que no estamos ajenos a lo que le pasa a toda la provincia de Entre Ríos y a cada municipio, que somos los que nos vemos más afectados en el día a día”.

En cuanto a la situación institucional del municipio donde conviven cuatro bloques en el Concejo Deliberante, señaló que “tenemos muy dividido el Concejo desde un comienzo y después también con un monobloque que se formalizó el año pasado antes de terminar el año legislativo. Así que estamos con minoría en el Concejo Deliberante”. Al respecto, planteó que “todo es comprensible y también mantenemos un diálogo que podemos consensuar y saber que las propuestas que uno eleva son las que realmente podemos generar a través de provincia”.

Como ejemplo, mencionó que “tenemos elevado al Concejo Deliberante y se está trabajando para poder lograr una ayuda de 250 millones para concretar asfaltado de 11 calles con un crédito que nos darían a pagar a seis meses la primera cuota y en un total de 24 meses, que como está demorado, excedería unos meses cuando culmine mi gestión. Pero en esos temas sí se puede dialogar, con todas las premisas y el tiempo que lleva, pero se trata de concretar todos esos pedidos”.

“No es lo mejor tanta división de bloques, pero sí hace bien democráticamente para que pase y sea cuestionado o refrendado como corresponde por cada uno de los bloques. Es más difícil, lleva más tiempo, aún en este caso, que es un crédito que solicitamos al gobierno provincial y nosotros tenemos una concejal que es de Cambiemos, después tenemos tres concejales que son vecinalistas pero pertenecían al bloque del actual presidente de la Caja de Jubilaciones, tenemos un libertario, o sea que en definitiva tienen un común denominador que es el mismo Presidente y un mismo gobernador que responden a las mismas políticas de endeudamiento y también de retiro del Estado”, describió.

Consultada por el crecimiento de Victoria, Castagnino confirmó que “ha crecido la cantidad de personas o familias que se han radicado en Victoria por una cuestión de tranquilidad, de una forma de vida o crianza para sus hijos, pero viajando a trabajar a su lugar de origen que por la mayoría es Rosario o zonas de influencia. Por eso no se ve impactado en el tema de trabajo, de fábricas, de emprendimientos porque no hemos tenido ningún tipo de inversión de esa característica. Victoria sigue con un Parque Industrial que no ha podido desarrollarse, estamos en un momento que es sumamente complicado. Sí lo que ha crecido es la construcción, las inversiones en terrenos, en lotes, pero en trabajo o en futuras fuentes laborales seguimos muy frenados, y no excede a lo que es la situación económica del país”.

Sobre los asentamientos o barrios populares que se van generando en las grandes ciudades, planteó que desde el municipio “estamos muy atentos a esos tipos de asentamientos, especialmente en lugares que no son aptos, más ahora que se reubican en el borde costero, que son lugares que no son aptos para la vivienda porque se inundan. Por eso estamos siempre en un continuo control desde las diferentes áreas del municipio para que eso no suceda y en esa índole no tenemos ningún tipo de inconvenientes”.

“Esto de la unión con Rosario en su momento tuvo un impacto y estamos tratando también de regularizar muchos lotes, lugares para vivienda, estamos próximos a hacer un sorteo de más de 50 lotes para viviendas en un barrio popular para que puedan tener ese lugar y evitar todo esto. Siempre estamos trabajando sobre eso, que también pasa al Concejo Deliberante y es ahí donde se trata de consensuar y saber que estas necesidades son para todos y que tienen que acompañar. Victoria tiene muy pocos terrenos ociosos municipales, y donde más tenemos que cuidarlos son en el borde costero, y en ese sentido el 19 de junio fuimos uno de los primeros municipios que hizo una mesa de alerta temprana ante futuras inundaciones o temporales producto del fenómeno del Niño”, puntualizó.

Sobre esa cuestión puntual, reveló que “se convocó a una persona que ha ayudado mucho y ha trabajado mucho en años anteriores, que es el ingeniero hidrólogo Juan Borus, que vino desinteresadamente, y convocamos a una mesa chica para poder trabajar con Prefectura, Gendarmería, Sociedad Rural, Desarrollo Social, Defensa Civil, que son las áreas donde hay que estar un poquito organizados, para que después no nos encuentre desarticulados la situación. Si bien ahora no se puede tener con certeza a qué nivel del agua llegará, pero sí poder ir trabajando en cómo vamos a hacer, no solo con el relevamiento de las familias que están asentadas en el borde costero, sino también porque tenemos 440.000 hectáreas de islas, y hay que trabajar articuladamente y con un trabajo previo, en cómo se retira toda la cantidad de hacienda que está en nuestras islas. Y los pobladores y sus familias que saben bien en qué momento tienen que volver para el pueblo”.