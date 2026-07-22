Lanzaron una campaña solidaria para reconstruir una escuela afectada por el temporal en Concordia

La comunidad educativa de la Escuela N° 8 “Madame Curie” de Concordia convocó a vecinos, empresas e instituciones a colaborar con materiales e insumos para reparar los graves daños ocasionados por el temporal del pasado 18 de julio.

Según informó Diario Río Uruguay, el violento fenómeno meteorológico provocó importantes destrozos en distintos sectores del edificio escolar. Según detallaron desde la institución, las fuertes ráfagas de viento arrancaron techos, cielorrasos y machimbres, además de romper vidrios, destruir luminarias y dejar inutilizados espacios donde diariamente los alumnos desarrollaban sus actividades.

Como consecuencia de los daños, la escuela aún no puede retomar las clases presenciales, por lo que la comunidad educativa busca acelerar las tareas de recuperación para que los estudiantes puedan regresar cuanto antes a las aulas.

A través de una campaña difundida en redes sociales bajo el lema “Nuestra escuela nos necesita”, las autoridades del establecimiento apelaron a la solidaridad de la comunidad para conseguir los elementos necesarios para reparar el edificio.

Entre las donaciones solicitadas figuran vidrios para ventanas, materiales para cielorrasos, luminarias, pintura y materiales de construcción en general.

“Creemos en la fuerza de una comunidad que, cuando se une, es capaz de superar cualquier adversidad. Ayudanos a reconstruir nuestra escuela. Entre todos podemos devolverles a nuestros niños el lugar donde siguen construyendo sus sueños”, expresaron desde la institución.

Además, recordaron que cualquier aporte, sin importar su magnitud, contribuye a la recuperación del edificio. “Cada ayuda cuenta”, remarcaron en la convocatoria.

Para quienes desee ayudar la escuela se encuentra ubica en Villa Zorraquín, más precisamente en calle Perú al 4802 y su teléfono es 3454061384.