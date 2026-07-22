Parque ambiental: se sigue buscando una salida consensuada para el tratamiento de los residuos del Gran Paraná

La Municipalidad de Paraná aseguró que el Consorcio Metropolitano continúa trabajando en una alternativa de disposición final para reemplazar el actual volcadero. Tras el rechazo al proyecto de Parque Ambiental en Oro Verde, el Ejecutivo sostiene que no avanzará con ninguna localización que no cuente con consenso ciudadano y remarca que la problemática combina desafíos ambientales y sociales.

El tratamiento de los residuos sólidos urbanos y el futuro del volcadero de Paraná continúan entre las principales preocupaciones de la agenda metropolitana. Desde la Municipalidad ratificaron que el Consorcio Metropolitano del Gran Paraná mantiene la búsqueda de una solución definitiva para la disposición final de los residuos, aunque aclararon que cualquier alternativa deberá construirse con consenso social, luego de la controversia que generó el frustrado proyecto de Parque Ambiental en Oro Verde.

En ese marco, el secretario de Planificación de Paraná, Eduardo Lorefice, sostuvo que el intento de localizar un nuevo predio "era un estudio preliminar" y no una decisión ya adoptada, pero reconoció que la iniciativa generó un fuerte rechazo que obligó a redefinir la estrategia.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, el funcionario afirmó que la intendenta Rosario Romero fijó como criterio que "no se va a adoptar ninguna decisión de una nueva localización que no tenga un consenso ciudadano", al considerar que se trata de una problemática que involucra tanto cuestiones ambientales como sociales.

Lorefice señaló que el actual esquema requiere una solución estructural y recordó que el volcadero presenta una complejidad adicional porque existen numerosas familias que obtienen allí su sustento. "Hay muchas familias que trabajan con esto y que de alguna manera hay que contener y contemplar en este aspecto, y por supuesto el aspecto ambiental, que no es menor y que hay que resolver", expresó.

En ese sentido, indicó que el Consorcio Metropolitano continúa trabajando para encontrar una alternativa permanente, aunque admitió que será un proceso de largo plazo. Según explicó, también se desarrollaron mesas de debate en el marco del Plan Urbano Ambiental dedicadas a la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con participación de universidades, organizaciones ambientalistas, vecinalistas y equipos técnicos.

El objetivo de esos encuentros fue construir acuerdos mínimos que permitan avanzar hacia una política pública sostenida. "Se llegó a un consenso básico como para poder afrontar la temática, partiendo de algún acuerdo mínimo que es necesario para poder avanzar", sostuvo.

La obra del arroyo Las Viejas entra en su etapa final

Durante la entrevista, Lorefice también brindó detalles sobre la obra de saneamiento del arroyo Las Viejas, que se encuentra prácticamente concluida.

Explicó que el tramo comprendido entre Ambrosetti y el puente Solanas ya fue finalizado y que únicamente resta una limpieza integral de obra, además de algunos trabajos puntuales en la desembocadura del curso de agua, junto al Club Náutico.

El funcionario destacó que la intervención permitió reconducir conexiones cloacales que contaminaban el arroyo, ampliar la alcantarilla ubicada bajo calle Ambrosetti y construir cabezales con rejas para retener residuos sólidos que son arrastrados durante las lluvias.

Además, señaló que se instalaron cuatro barreras de retención que requerirán mantenimiento periódico para retirar botellas plásticas y otros residuos que llegan por el curso de agua.

Monitoreo permanente de los arroyos urbanos

Respecto de otros sectores vulnerables de la ciudad, Lorefice recordó que Paraná posee unos 92 kilómetros de arroyos urbanos y que la Municipalidad mantiene un monitoreo permanente de las zonas de mayor riesgo mediante un comité específico.

Entre las intervenciones mencionó la reconstrucción del sector afectado junto al arroyo Colorado, en inmediaciones de avenida Francisco Ramírez, donde meses atrás un importante socavón había comprometido parte de un playón deportivo y generado riesgo sobre la infraestructura existente.

Según indicó, las obras permitieron estabilizar el lugar, reconstruir los desagües y salir de la situación de emergencia, aunque aún restan trabajos complementarios para completar la recuperación del sector.