San Javier celebra sus 113 años con una fiesta que une tradición rusa, naturaleza e historia

El pintoresco pueblo de San Javier, en el departamento uruguayo de Río Negro, celebrará el próximo sábado 25 y domingo 26 de julio su 113° aniversario con una propuesta que combinará gastronomía típica rusa, espectáculos de danza, ferias artesanales, actividades deportivas y recorridos por uno de los entornos naturales más destacados de la región.

Reconocido como la única colonia de inmigrantes rusos en Uruguay, San Javier conmemorará un nuevo aniversario recordando la llegada, en 1913, de unas 300 familias encabezadas por el líder espiritual Basilio Lubkov, quienes se establecieron a orillas del río Uruguay en busca de libertad y tierras fértiles. Aquella comunidad dejó una profunda huella en la historia agrícola del país al impulsar el cultivo de girasol y la producción de su aceite.

Ubicado frente a la provincia de Entre Ríos y con acceso desde los pasos fronterizos de Concordia, Colón y Gualeguaychú, el destino se ha consolidado como un atractivo para quienes buscan combinar patrimonio cultural con turismo de naturaleza. Además, constituye una de las principales puertas de entrada al Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay.

Durante las dos jornadas habrá una feria de emprendedores y artesanos, además de puestos gastronómicos donde podrán degustarse platos tradicionales de la cocina rusa, como el shashlik, los varenikes, el borscht, el piroch, el kvass y las piroshki.

La programación también incluirá visitas a sitios emblemáticos como la Plaza Libertad, conocida por sus gigantescas matrioskas, la Sabraña —histórico espacio de encuentro de la comunidad— y el Centro Cultural Máximo Gorki, dedicado a preservar la memoria de los primeros pobladores.

En el escenario principal se presentarán el reconocido conjunto Kalinka, referente nacional del folclore ruso en Uruguay, grupos de ballet, coros y artistas de distintos géneros musicales, además de la participación de la Banda Orquesta Municipal. A ello se sumará el tradicional desfile de aparcerías, una expresión de la cultura gauchesca uruguaya que recorrerá las calles del pueblo a caballo.

Las propuestas recreativas incluirán circuitos en kayak y un campeonato de newcom, disciplina adaptada para personas mayores de 50 años. Quienes deseen extender la visita podrán recorrer el Parque Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay mediante senderos ecoturísticos, paseos náuticos o actividades de pesca deportiva, además de alojarse en bungalows ubicados junto al río.

Para incentivar el turismo, Uruguay mantiene beneficios para los visitantes extranjeros, entre ellos IVA 0% en hotelería, devolución parcial del IVA en gastronomía y alquiler de vehículos abonados con medios electrónicos, además del régimen de Tax Free para compras en comercios adheridos.

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