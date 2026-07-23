Paraná: piden a provincia acortar plazos para culminar la obra de desagües que afecta el tránsito del centro

La intendenta Rosario Romero recibió al ministro de Planeamiento de la provincia, Hernán Jacob, y le solicitó formalmente que acelere los plazos de la sistematización de los desagües pluviales de la Cuenca La Santiagueña, cuya demora afecta el tránsito, el transporte público y la actividad comercial del centro de la ciudad.

La intendenta Rosario Romero recibió este martes al ministro de Planeamiento de la provincia, Hernán Jacob, y le solicitó formalmente que acelere los plazos de la sistematización de los desagües pluviales de la Cuenca La Santiagueña, cuya demora afecta el tránsito, el transporte público y la actividad comercial del centro de la ciudad.

La obra, financiada por la provincia y ejecutada por la empresa Quaranta, debió completarse este año, pero su avance se ha visto ralentizado. Los trabajos han provocado cortes totales y parciales en calles clave como Colón y Gardel, así como en calle Corrientes, lo que ha derivado en desvíos de las líneas de colectivos (entre ellas E, C y L), generando complicaciones en el transporte público y embotellamientos en horas pico.

La intendenta Rosario Romero se reunió en su despacho con el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de la provincia, Hernán Jacob —responsable de la obra a través de la Dirección de Hidráulica- para buscar soluciones y solicitar la finalización de los trabajos en el menor tiempo.

Refiriéndose a ello, el secretario de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad, Eduardo Lorefice explicó: “En respuesta a reclamos de los vecinos que se ven afectados por la obra que está realizando la provincia en calle Corrientes, que es la cuenca alta del Arroyo La Santiagueña, la Intendenta solicitó ajustar los plazos de su ejecución porque necesitamos darle claridad a los vecinos de cuándo se van a ver terminadas estas obras que están afectando el tránsito vehicular y también el transporte público en la zona central”.

La intervención se concentra actualmente en la intersección de las calles Corrientes y Colón, pero tiene un rango de afectación con inconvenientes para los vecinos y para quienes circulan por la zona, generando los problemas de tránsito ya mencionados y un perjuicio a la calidad ambiental debido al polvillo en los tramos sin pavimentar. La obra se inició en la gestión provincial anterior y llevaba un buen ritmo en 2023, hasta el cambió la administración y se paralizó la obra pública en todo el país debido a la falta de financiamiento por parte del Gobierno Nacional en esta materia.

Habiendo pasado dos años de la reanudación de la obra pública, la Provincia no ha cumplido con los plazos establecidos, dejando una serie de frentes de obra abiertos que generan una incomodidad tanto a vecinos como a quienes transitan por esta zona tan importante de la ciudad.

Durante el mismo tiempo, la Municipalidad de Paraná abordó la problemática y tomó cartas en el asunto. Ante las demoras, el Municipio ejecutó el pavimento en calle Salta, entre Victoria y Nogoyá, y en Nogoyá, entre Salta y Corrientes, tramos que se habían visto afectados por la obra.

Respecto al compromiso del gobierno provincial ante el reclamo, Loréfice señaló: “Nos han manifestado que en el mes de julio se rehabilitará el cruce de calles Colón y Corrientes, lo que permitirá volver a habilitar el tránsito en calle Gardel. Y en el mes de agosto se estaría pavimentando calle Corrientes, desde Nogoyá hasta Colón, con lo cual ese sector volvería a la normalidad. Faltan todavía tres tramos de calle Corrientes, de la continuación del desagüe, que tiene un plazo hasta enero”.