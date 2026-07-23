Uader dictará la Diplomatura en Atención Inicial en Urgencias y Emergencias en Gobernador Mansilla

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) abrirá una nueva cohorte de la Diplomatura en Atención Inicial en Urgencias y Emergencias en Gobernador Mansilla.

La propuesta, destinada a profesionales de la salud, comenzará el 21 de agosto, en el marco del trabajo articulado que la unidad académica desarrolla junto a la Municipalidad de Gobernador Mansilla y la Asociación Cooperadora de la Facultad.

Con una modalidad de cursado mixta -que combina instancias presenciales y virtuales- y una carga horaria total de 180 horas reloj, la Diplomatura propone fortalecer conocimientos y desarrollar competencias específicas para la atención inicial de situaciones críticas, desde una perspectiva integral de la salud y en consonancia con el sistema sanitario argentino.

La formación está dirigida a enfermeros/as, licenciados/as y demás profesionales del ámbito de la salud interesados en profundizar su preparación para actuar ante urgencias y emergencias. A lo largo del trayecto formativo, los participantes adquirirán herramientas para brindar una respuesta oportuna y eficaz, aplicar técnicas de soporte vital básico, priorizar la atención en escenarios complejos y desempeñarse de manera articulada con equipos de salud y servicios de emergencia.

Las actividades iniciarán el 21 de agosto, a las 9 de manera presencial en la sede municipal ubicada en Av. San Martín 502, Gobernador Mansilla.

La Diplomatura fue aprobada mediante Resolución CS N.º 061/25 de la Uader.

Equipo docente

La dirección académica estará a cargo del Lic. Edgardo Olivo, mientras que la coordinación será responsabilidad del Lic. Jorge Díaz.

El cuerpo docente está integrado por la Lic. Stella Duerto, el Lic. Alejandro Barolin, la Téc. Fiorella de La Lama, la Téc. Carla Rojas, la Lic. Lorena Ríos y la Enf. Alicia Marotene.

Perfil del diplomado

Al finalizar la propuesta, los egresados estarán capacitados para:

Diferenciar situaciones de urgencia y emergencia, priorizando la respuesta según cada caso.

Aplicar técnicas de soporte vital básico, incluyendo RCP, control de hemorragias y manejo de la vía aérea.

Realizar una valoración inicial adecuada del paciente politraumatizado y actuar ante distintos tipos de shock.

Identificar y abordar integralmente el trauma, contemplando aspectos físicos, emocionales y psicológicos.

Reconocer y clasificar distintos tipos de quemaduras, promoviendo el tratamiento precoz y el traslado oportuno a centros de referencia.

Coordinar eficazmente la atención con equipos de salud y servicios de emergencia, favoreciendo una correcta derivación del paciente.

Implementar sistemas de triaje para la clasificación de víctimas en situaciones con múltiples afectados.

Desempeñarse con solvencia en escenarios de alta complejidad, fortaleciendo el trabajo en equipo y el liderazgo durante la atención prehospitalaria.

Inscripción

El costo de inscripción es de $50.000. El valor total de la Diplomatura es de $150.000, con la posibilidad de abonarlo en tres cuotas consecutivas de $60.000.

El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria a la Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud:

CBU: 0070748220000002812913

Alias: COOP.FCVS.UADER

CUIT: 30-71032981-4

Banco: Galicia

Una vez realizada la transferencia, el comprobante deberá enviarse por correo electrónico a cooperadora@fcvs.uader.edu.ar, indicando en el asunto: Nombre y apellido – DNI – Pago Diplomatura en Atención Inicial en Urgencias y Emergencias – Mansilla 2026.

La inscripción quedará confirmada con la recepción del comprobante de pago.

Las y los interesados en inscribirse a la Diplomatura deben completar este formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey7hWaJYP0kKGhbj9Tp81-BTMB5zJ1YIqlaas7HMeUgBLmNw/viewform?usp=publish-editor

Consultas: sic.capacitaciones@fcvs.uader.edu.ar