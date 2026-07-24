En Colón el río Uruguay se acerca a los 5 metros

La Secretaría de Turismo de Colón informó a prestadores del sector y medios de comunicación el estado del río Uruguay. Al mediodía, en el puerto local, presentaba una altura de 4,72 metros y continuaba en ascenso.

Debido a esto, la zona costera se encuentra restringida. Sector norte: acceso transitable circuito Peyret sólo hasta rotonda Pioli, en el acceso a Termas sobre calle Cepeda.

En tanto, el sector sur: acceso cortado en el bajo Parque Quirós, el carril derecho hacia la Playa Honda posee solo un tramo corto habilitado. También la Reserva Natural Río de los Pájaros se encuentra afectada por la crecida.

El complejo termal se encuentra habilitado y funcionando con normalidad; también los paseos náuticos y el resto de los atractivos.

Se estima que en los próximos días subiría hasta 5 - 6,50 metros de altura en los próximos días.

Fuente: El Entre Ríos.