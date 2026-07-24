Paraná : el Municipio advierte sobre posibles restricciones al servicio de agua potable por obras en la toma

La Municipalidad de Paraná informó que, debido a un desperfecto mecánico en una de las bombas que captan agua cruda del río Paraná para su procesamiento en la Planta Potabilizadora Echeverría, se redujo temporalmente la producción del suministro. Por este motivo, durante el transcurso del día podrían verse afectados tanto los caudales como la presión en la red pública.

Personal del área ya se encuentra ejecutando las tareas de reemplazo del motor averiado e intentarán restablecer el suministro durante las próximas horas.

Mientras se desarrollen estos trabajos, podrían registrarse episodios de baja presión de acuerdo con los niveles de reservas en cada centro de distribución, publicó Ahora.

Con el propósito de garantizar la llegada del suministro a todos los hogares, durante las próximas horas se realizarán maniobras técnicas destinadas a regular los flujos de distribución de acuerdo con las reservas disponibles en cada centro.

Ante esta situación, se solicita a los vecinos hacer un uso responsable y solidario del agua potable, reservándola para necesidades esenciales.