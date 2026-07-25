Concordia restringe el tránsito en algunos sectores de la costanera ante la creciente del Uruguay

El último informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande alertó que el río experimenta "un ascenso paulatino que continuará durante los próximos días".

El Ente de Gestión Costanera de Concordia informó que por la creciente del río Uruguay, algunas áreas del lugar han sido señalizadas y permanecerán restringidas al tránsito peatonal y vehicular por razones de seguridad. Así, la comuna de la Capital Nacional del Citrus, se suma al lote de localidades costeras del Río de los Pájaros que comienzan a tomar recaudos ante la paulatina pero sostenida creciente.

Desde el Ente se solicitó a la ciudadanía respetar las señalizaciones y evitar ingresar o circular por los sectores no permitidos. Desde el Ente de Gestión Costanera se agradeció la colaboración de la comunidad.

Antecedentes

Según el último informe de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, que se conoció el viernes 24, el río Uruguay experimenta "un ascenso paulatino que continuará durante los próximos días". Se consignó que debido "a las lluvias generalizadas ocurridas en la cuenca del río Uruguay, el caudal del río ha registrado un progresivo aumento". Se añadió que "se prevén nuevas lluvias en distintas zonas de la cuenca a partir del lunes, las cuales continuarán durante la semana, en distintos sectores de la misma". Producto de aquello, se estima que el río se encuentre "más alto de lo habitual" en los próximos 10 a 15 días.

Adelantan que el incremento del nivel del río Uruguay continuará y podría "llegar a los niveles de alerta"

El informe señaló que "aguas abajo de la represa, el ascenso de nivel ocurre dentro del propio cauce del río, pudiendo llegar a valores cercanos a los niveles de alerta (11.0 y 11.30 metros en Concordia y Salto respectivamente)", por lo que "se recomienda seguir diariamente la evolución de la situación mediante los canales oficiales".

Por último, en el documento se explica que "en la medida que se va desarrollando e intensificando el fenómeno de El Niño, empieza a dejarse sentir de forma paulatina su influencia - con mayores lluvias en la cuenca de aporte-, situación que va a estar presente y con más intensidad conforme se acerque la primavera y el verano; tal como se ha anticipado en anteriores oportunidades".

Colón

El río Uruguay registró una importante crecida durante la última semana en distintos puertos entrerrianos y, aunque los niveles permanecen por debajo de las marcas de alerta, el avance del agua ya comenzó a sentirse en algunas zonas ribereñas, como ocurrió en Colón, donde alcanzó un sector de la costanera destinado a la Feria del Puerto.

El río Uruguay casi duplicó su altura en una semana y el agua avanzó sobre la costanera de Colón, indicó APF.

Según los registros de la Prefectura Naval Argentina, el puerto de Colón alcanzó el jueves 23 los 4,44 metros, lo que representa un incremento de 1,54 metros respecto de la medición realizada una semana atrás. A pesar del fuerte ascenso, el nivel permanece todavía por debajo de las referencias establecidas para esa ciudad, donde el estado de alerta se fija en 7,10 metros y el de evacuación en 7,90 metros.

El agua cubrió uno de los extremos de la costanera del puerto, precisamente el sector donde fueron instaladas las carpas para la tradicional Feria del Puerto, una de las principales propuestas organizadas por la Municipalidad de Colón durante las vacaciones de invierno.

Ascensos en otros puertos entrerrianos

La tendencia previa se reflejó en otros puntos del curso inferior del río Uruguay. Así, en Concepción del Uruguay, el nivel llegó a 3,55 metros, lo que representa un aumento de 1,40 metros respecto de la semana pasada.

En Paranacito, el río alcanzó los 2,04 metros, es decir, 82 centímetros más que el jueves anterior.

Mientras tanto, en Campichuelo, el hidrómetro marcó 2,85 metros, un metro por encima de la medición registrada siete días antes.