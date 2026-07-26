Un apostador entrerriano ganó más de mil millones en el Quini 6

El sorteo de este domingo 26 de julio, 3.394, del Quini 6 terminó con un nuevo millonario. Se trata de un afortunado que acertó los seis números en la modalidad de La Revancha.

El jugador es de la localidad de Viale, Entre Ríos

En el sorteo N° 3394 del Quini 6 realizado este domingo 26 de julio, un afortunado apostador de la localidad de Viale, se convirtió en el gran ganador de la modalidad Revancha, llevándose un pozo de $1.038.370.066. Las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes