Una multitud celebró la historia y la identidad en la Fiesta Nacional de la Colonización en San José

La Plaza General Urquiza de San José fue el escenario para celebrar la Fiesta Nacional de la Colonización.

La 39ª Fiesta Nacional de la Colonización de San José reunió a vecinos, visitantes y autoridades para rendir homenaje a la historia, las raíces y la identidad.

El acto oficial se llevó a cabo en la Plaza General Urquiza y fue encabezado por el presidente municipal Gustavo Bastián y la viceintendenta Mirta Pérez. También participaron intendentes de distintas localidades de la provincia, representantes de las fuerzas de seguridad, autoridades eclesiásticas, concejales y demás funcionarios.

El tradicional desfile evocativo contó con la participación de más de 30 cuadros y representaciones preparados por diversas instituciones de la ciudad. A través de coloridas escenificaciones, fueron recrearon distintos momentos de la historia de la colonización, poniendo en valor el legado de los primeros inmigrantes y el crecimiento de la comunidad, consignó el portal El Entre Ríos.

Las palabras de bienvenida y el discurso alegórico estuvieron a cargo del intendente, quien destacó la importancia de preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad local, al tiempo que valoró el compromiso de las instituciones, vecinos y voluntarios que hicieron posible una nueva edición de esta tradicional celebración.