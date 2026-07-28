El Concejo Deliberante de Paraná expresó su pesar por el fallecimiento del concejal Darío Báez

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad emitió un comunicado oficial expresando su dolor por la pérdida del edil. Desde el recinto destacaron su vocación de servicio, su calidad humana y su constante búsqueda de consensos políticos.

La ciudad de Paraná se encuentra de luto tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del concejal Darío Báez. Ante esta lamentable e irreparable pérdida, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la capital entrerriana emitió un sentido comunicado expresando su profundo pesar.

En el escrito institucional, sus pares de recinto recordaron su figura y su dedicación en el ámbito legislativo local. “Darío supo ejercer su labor con compromiso y una mirada que trascendía las diferencias políticas”, destacaron desde el cuerpo deliberativo, haciendo hincapié en su actitud constructiva frente a los debates públicos.

Asimismo, el texto oficial hizo un especial énfasis en su capacidad para tender puentes entre los distintos bloques. El HCD resaltó que Báez privilegió “siempre el diálogo, el respeto y la búsqueda de consensos para dar respuestas a las necesidades de la comunidad”.

Sus colegas y trabajadores del Concejo aseguraron que el funcionario será recordado “por su calidad humana, su vocación de servicio y su permanente compromiso con la ciudad”, dejando una huella imborrable en el ámbito de la política paranaense.

Finalmente, las autoridades y miembros del legislativo municipal cerraron el comunicado enviando un mensaje de apoyo y contención a su círculo más íntimo frente a esta dolorosa situación. “Acompañamos en este difícil momento a su familia, seres queridos, compañeros y amigos, haciéndoles llegar nuestras más sinceras condolencias”, concluye el escrito.