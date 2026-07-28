La Municipalidad de Paraná otorgará un incremento del 4% con los haberes de julio

La medida fue resuelta por el Departamento Ejecutivo Municipal con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los empleados municipales, en un contexto económico que continúa aparejando desafíos en la materia.

Si bien en el marco de la Mesa de Diálogo Salarial no fue posible alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores municipales, el Ejecutivo decidió avanzar con la liquidación de los salarios incorporando este aumento, entendiendo la necesidad de brindar una respuesta concreta a sus trabajadores.

La Municipalidad reafirma su voluntad de mantener abiertos los canales de diálogo y de continuar las instancias de negociación con las entidades gremiales, en la búsqueda de acuerdos que permitan seguir mejorando las condiciones laborales de los agentes municipales, dentro de las posibilidades financieras del municipio y con una administración responsable de los recursos públicos.

Los haberes estarán disponibles de acuerdo con el cronograma habitual de pagos.